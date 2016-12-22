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Спецслужбы Чехии заметили возросшую активность российской разведки
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Спецслужбы Чехии заметили возросшую активность российской разведки
Политика, 21:06
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Спецслужбы Чехии заметили возросшую активность российской разведки
Чешская контрразведка зафиксировала возросшую в 2016 году активность российской разведки в стране. Стратегическими ее целями, как считает Прага, являются гибридные кампании против Украины, НАТО и ЕС
Фото: David W Cerny / Reuters

Служба информационной безопасности Чехии (BIS) в своем ежегодном докладе отметила возросшую активность российской разведки в стране в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Доклад появился на сайте спецслужбы во вторник, 24 октября.

«Российскими приоритетами в 2016 году были влияние [на чешскую общественность] и разведка в рамках гибридной кампании в контексте украинского и сирийского кризисов. Однако в 2016 году по сравнению с 2015 годом роль и интенсивность деятельности российской разведки в Чешской Республике возросла», — говорится в разделе под названием «Контрразведка».

В докладе отмечается, что российская разведка «не изменила своего главного подхода к использованию разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием».

Российское влияние и разведдеятельность России прежде всего касались вмешательства во внутренние дела Чехии, утверждается в докладе. Однако «на стратегическом уровне такая деятельность воспринимаются как часть российских гибридных кампаний против Украины, НАТО и ЕС», отмечает BIS.

Помимо растущей активности российской разведки чешские спецслужбы отмечают и возросшую активность в своей стране разведки Китая. Первоочередной задачей Пекина, как считают чешские спецслужбы, было использование полученной развединформации ради своих внутренних и внешнеполитических интересов, в том числе решения проблемы вокруг Тибета и подрыва чешско-тайваньских отношений.

В прошлогоднем докладе BIS обвиняла Москву в ведении в стране информационной войны, направленной на то, чтобы повлиять на мнение общественности и подорвать связи Чехии с ЕС и НАТО.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Россия , разведка , Чехия
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