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Россия наложила вето на резолюцию СБ по расследованию химатак в Сирии
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Россия наложила вето на резолюцию СБ по расследованию химатак в Сирии
Политика, 18:51
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Россия наложила вето на резолюцию СБ по расследованию химатак в Сирии
Россия воспользовалась правом вето при голосовании в Совбезе ООН о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии. Накануне Москва заявляла, что ее не удовлетворяет качество работы следователей
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Российская делегация наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предполагала продление мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Основным автором заблокированного проекта резолюции выступили Соединенные Штаты. В поддержку резолюции выступили 11 стран, входящих в Совбез, в том числе трое постоянных членов — США, Франция и Великобритания. Китай при голосовании воздержался, Боливия поддержала позицию России и проголосовала против.

Перед голосованием российские дипломаты обратились к Совету Безопасности с просьбой отложить рассмотрение резолюции. Однако их просьба не была удовлетворена.

Резолюция должна была продлить мандат миссии ООН и ОЗХО, которая занимается расследованием химических атак в Сирии, в том числе атаки в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года. Текущий мандат истекает в ноябре.

Коалиция западных стран придерживается позиции, что атака в провинции Идлиб была организована силами режима, однако Россия опровергает эту версию. Накануне российский МИД выступил с критикой работы миссии. В заявлении ведомство подчеркнуло, что позиция России по продлению мандата миссии не связана с предполагаемыми итогами расследования. «США настаивают на немедленном принятии чуть ли не сегодня резолюции о продлении мандата СМР (Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. — РБК). При этом они грубо искажают российскую позицию, утверждая, будто бы Москва заблокирует продление, если выводы Механизма будут иметь «антисирийскую направленность». Такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью», — говорится в заявлении министерства.

Российские дипломаты подчеркнули, что голосование России по продлению мандата будет зависеть от качества расследования, а «не от того, на кого покажут пальцем» следователи, входящие в миссию. МИД пояснил, что для принятия решения о продлении мандата вначале необходимо ознакомиться с результатами работы, проведенной миссией. При этом официальный доклад по итогам расследования миссия пока не предоставила. Его рассмотрение ожидается лишь 26 октября.

Критике Россия подвергла и методы работы комиссии, указав на то, что ее члены действовали «исключительно дистанционно». «Мы же с самого начала настаивали на том, что в интересах высокопрофессионального и объективного расследования международные специалисты в соответствии со стандартами КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия. — РБК) должны посетить место инцидента, а также сирийскую авиабазу Шайрат, где, по утверждению США, хранился примененный в Хан-Шейхуне зарин», — заявили в МИДе. Однако члены миссии отказались посетить Хан-Шейхун, несмотря на гарантии безопасности. Как отметили в МИДе, следователи объяснили это решение тем, что сам факт применения зарина уже установлен.

Члены миссии посетили авиабазу Шайрат, однако не стали брать там какие-либо пробы. «При таком подходе рассчитывать на качественные выводы по итогам расследования трудно, если вообще возможно», — подчеркнули российские дипломаты.

До этого, 14 октября, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия считает саму атаку в Хан-Шейхуне постановочной.

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Атака в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года унесла жизни, по различным данным, от 80 до более чем 100 мирных жителей. По основной версии, во время атаки был применен зарин. Ответственность за нее западные страны возложили на сирийскую армию.

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7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по данным американской разведки, взлетели самолеты с химоружием.

С осуждением действий американских военных выступили Россия и Иран.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сирия , вето , Совет Безопасности ООН
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