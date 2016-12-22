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Рашкин попросил Чайку и Бастрыкина проверить «елочные игрушки Собянина»
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Рашкин попросил Чайку и Бастрыкина проверить «елочные игрушки Собянина»
Политика, 16:54
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Рашкин попросил Чайку и Бастрыкина проверить «елочные игрушки Собянина»
Столичная мэрия тратит на новогодние украшения слишком много, и депутат подозревает, что цены на эти товары завышены. По мнению Рашкина, Москве должно было хватить денег, выделенных на новогодние приготовления в прошлом году.
Валерий Рашкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутат Госдумы Валерий Рашкин написал запросы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить обоснованность расходов мэрии Москвы на празднование нового года, говорится в поступившем в РБК сообщении КПРФ. В партии заявили, что Рашкин попросил провести проверку расходов на «елочные игрушки Собянина» на предмет коррупции, а также их обоснованность.

Рашкин пишет, что в прошлом году на новогодние приготовления мэрия потратила почти 3 млрд руб. По мнению депутата, этих средств должно было хватить на несколько нет. 

В комментарии РБК Рашкин заявил, что, по его мнению, москвичам не нужны новогодние украшения, «нужно экономикой и рабочими местами заниматься». «Сейчас катастрофически высокие тарифы на коммуналку и цены на продукты, а мы тратим на новогодние игрушки несоизмеримо огромные средства. Есть подозрения, что цены на такие товары завышены, поэтому я и попросил Следственный комитет посмотреть тендеры и насколько цены соответствуют рыночной стоимости», — рассказал Рашкин.

Причиной обращения стали слова главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка о планах мэрии потратить на празднование нового года 930 млн руб. Как передавал ТАСС, в мэрии заявили, что это примерно на 30%, чем годом ранее. «Туда входит организация сотен событий по всему городу, архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, 50 масштабных световых арт-объектов, проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на 70 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», их украшение, техническое оснащение, обеспечение безопасности», — рассказал Немерюк.

«Если у нас это считается образцом экономии, как утверждает товарищ Немерюк, то это безобразие», — заявил Рашкин.

РБК направил запрос в пресс-службы мэрии Москвы и департамента торговли и услуг столицы.

Для сравнения, по подсчетам РБК, расходы Москвы на развитие парковок в городе в ближайшие три года составят 21 млрд руб., это на 22,4% больше, чем сумма, заложенная в бюджете города на 2017-2019 года. Также власти города продлили на два года до 2020 года программу «Моя улица», и суммарные расходы по ней за пять лет составят, по подсчетам РБК, 200 млрд руб. Кроме того, как заявил мэр Сергей Собянин в начале октября, еще 400 млрд руб. столичный бюджет потратит на программу реновации в течение четырех лет. В мэрии также намерены отреставрировать фонтаны на ВДНХ: по подсчетам РБК, расходы бюджета на это в 2017-2019 годах могут составить 3,3 млрд руб

Авторы: Владимир Дергачев, Дмитрий Окрест, Илья Немченко, Андрей Гатинский.
Теги: Юрий Чайка , Сергей Собянин , Александр Бастрыкин , Валерий Рашкин
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