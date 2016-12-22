Глава штаба Собчак рассказал о сомнении в ее стратегии на выборах

Игорь Малашенко, глава предвыборного штаба Ксении Собчак, рассказал в интервью РБК о несогласии с ее стратегией стать кандидатом «против всех». Предложение возглавить штаб телеведущей поступило к нему во вторник утром

Игорь Малашенко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Во вторник, 24 октября, Ксения Собчак, объявившая о намерениях участвовать в выборах президента, провела пресс-конференцию. Телеведущая назвала главой своего предвыборного штаба Игоря Малашенко — одного из основателей НТВ, отвечавшего за работу со СМИ в предвыборном штабе Бориса Ельцина в 1996 году.

В блицинтервью РБК Малашенко в ответ на вопрос об эффективности тактики идти на выборы как кандидат «против всех» сказал, что у него есть сомнения «по поводу подхода, избранного Собчак». «Мы спорили сегодня с Ксенией как раз по этому вопросу, я ее не переубедил, и она меня не переубедила. Но это самое начало, и будет много разноголосицы и разных точек зрения», — отметил он.

Видео: Life / YouTube

Малашенко подчеркнул, что главная цель кампании знать точное количество людей, «которые подпишутся под старым-престарым лозунгом «Так жить нельзя». «Вся эта бессмысленная история про 86% (поддерживающих Путина) только останавливает всякое развитие России, просто не дает нам двигаться дальше. И чтобы потом, конечно, эти люди, которые поддерживают Ксению Собчак, имели возможность сказать свое слово во власти», — сказал РБК глава штаба.

О планах побороться за высший государственный пост Собчак объявила 18 октября. Об этом она сообщила в программной колонке для газеты «Ведомости». Себя она позиционирует как кандидата «против всех», в частности, против участия в выборах действующего президента Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».