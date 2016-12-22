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Киев отказал Саакашвили в политическом убежище
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Киев отказал Саакашвили в политическом убежище
Украинский кризис, 15:17
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Киев отказал Саакашвили в политическом убежище
Теперь экстрадиции политика ничего не мешает, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Грузия в начале сентября попросила Украину выдать своего бывшего президента
Михаил Саакашвили (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Украинская миграционная служба отказалась предоставить бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили политическое убежище, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает телеканал «112 Украина». По его словам, политик не стал обжаловать это решение в суде.

«Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно», — добавил Луценко.

«Украинская правда» сообщила, что генпрокурор также заявил, что Саакашвили заставлял одесских чиновников «оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям». По словам Луценко, они ездят на принадлежащих одесской администрации машинах, «купленных на деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни». ​Саакашвили в своем Facebook отреагировал на эти слова Луценко, назвав их «подлой ложью». Он также анонсировал пресс-конференцию в офисе своего политического движения «Рух новых сил», на которой пообещал ответить на заявления генпрокурора.

Саакашвили попросил убежище 11 сентября, а 3 октября его адвокат Маркиян Галабала заявила, что политик не получил ответ от миграционной службы, хотя должен был получить его в течение суток.

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Политика

Бывший президент Грузии до 26 июля состоял в гражданстве Украины. В этот день Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Грузинское гражданство Саакашвили утратил еще в декабре 2015 года. Оставшись без украинского гражданства, Саакашвили смог попасть на территорию страны после того, как его сторонники прорвали кордон пограничной службы. Суд во Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы и приговорил его к штрафу в 3,4 тыс. грн (около 7,5 тыс. руб.).

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Грузия добивается выдачи своего бывшего президента. Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил 5 сентября, что в Киев поступил запрос Тбилиси на экстрадицию Саакашвили. По его словам, на родине он является фигурантом четырех уголовных дел.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Юрий Луценко , Михаил Саакашвили , политическое убежище
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