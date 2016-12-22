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Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в разрешении конфликта в Донбассе
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Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в разрешении конфликта в Донбассе
Политика, 11:45
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Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в разрешении конфликта в Донбассе
Идея ввести миротворцев в Донбасс прошла эволюцию от полного неприятия в 2015 году до поддержки основными партнерами Украины, заявил Петр Порошенко. По его словам, до полного мира еще далеко, но «свет в конце тоннеля» уже есть
Петр Порошенко (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе еще далек от завершения, однако уже виден «свет в конце тоннеля».

«К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля», — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития. Телевизионную трансляцию заседания вел телеканал «112 Украина».

«Хочу напомнить, что в 2015 году, когда я выступил с инициативой о введении «голубых касок», миротворцев в Донбасс для обеспечения прочного и надежного мира как первого этапа возвращения украинского суверенитета в Донбассе, никто в это не верил. И никто в мире нас тогда не поддержал», — продолжил украинский президент.

По словам Порошенко, ситуация с тех пор изменилась и Украина получила твердую поддержку партнеров. Он добавил, что страна воспользуется в полном объеме преимуществами членства в Совете Безопасности ООН для обеспечения мира, «потому что мир сегодня — это то, чего ожидает народ Украины».

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«Я искренне рад признакам того, что страна спаслась, отошла от края пропасти», — заверил Порошенко.

Ранее, 22 октября, во время общения с жителями Авдеевки Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс. «Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять», — заявил президент Украины. Он также заверил, что миротворцы смогут «взять под контроль и неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы снова не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки». «Чтобы авторитет ООН и сила Совета Безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских», — подчеркнул Порошенко.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит закрытия границы с самопровозглашенными республиками Донбасса. ​Выступая на заседании Валдайского дискуссионного клуба, он сказал, что закрытие границы в нынешних условиях приведет к повторению событий в Боснии и Герцеговине. «Там будет просто резня устроена, мы это не сможем допустить и никогда не допустим», — пообещал Путин.

В начале октября помощник президента России Владислав Сурков рассказал об итогах встречи со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. По его словам, большинство разногласий признаны преодолимыми. «Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил тогда Сурков.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Донбасс , Петр Порошенко , конфликт
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