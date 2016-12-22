Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне

РБК узнал подробности ЧП в подразделении Росгвардии в Чечне. 23 октября старший лейтенант расстрелял четырех сослуживцев в чеченской станице Шелковская. Огонь по сослуживцам открыл командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев, рассказали РБК два источника в Росгвардии.
В понедельник, 23 октября, около 16:40 Гаджиев зашел в камеру хранения оружия, где находились командир инженерно-саперной роты капитан Илья Баныкин и дежурный по роте старший сержант Арсен Байгазиев, сообщили источники РБК. «Гаджиев надел разгрузку и свой автомат и открыл огонь», — рассказал один из собеседников. По его словам, Баныкин погиб на месте, Байгазиев скончался в больнице от полученных ранений.
В этом году Баныкину исполнилось 29 лет. Он родился в городе Богородск (Нижегородская область), был женат. В 2010 году Баныкин окончил Нижегородское высшее военное инженерное командное училище. На должность командира инженерно-саперной роты войсковой части 6791 он был назначен всего за 15 дней до ЧП — 9 октября. Его контракт должен был истечь в июле 2020 года, рассказал один из собеседник РБК в Росгвардии.
После того как Гаджиев вышел из камеры хранения оружия, он встретил старшего сержанта Ильяса Гарачиева и несколько раз выстрелил в него, рассказывает источник РБК в Росгвардии. Гарачиев скончался в больнице от полученных ран.
«После этого Гаджиев пошел на плац, там шел развод. Он открыл беспорядочную стрельбу, убив механика-водителя сержанта Хайрутдина Агамагомедова. Дежурный по части подал команду «К бою». Гаджиева ранили. Когда подошли к нему удостовериться [мертв он или нет], он еще был жив и пытался стрелять. Тогда его добили», — рассказал собеседник РБК в Росгвардии и подтвердил второй источник в службе. По их информации, огонь по Гаджиеву был открыт в 16:47.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что открывший огонь по сослуживцам сотрудник Росгвардии был недоволен своим увольнением и хотел выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее уведомление. Перед тем как встретиться со своим обидчиком, старший лейтенант выпил, отмечала газета.
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