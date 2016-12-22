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Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне
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Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне
Политика, 12:25
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Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне
Среди погибших накануне во время стрельбы в чеченском подразделении Росгвардии — 29-летний капитан Илья Баныкин. На должность командира инженерно-саперной роты, расположенной в Чечне, он был назначен за 15 дней до происшествия

РБК узнал подробности ЧП в подразделении Росгвардии в Чечне. 23 октября старший лейтенант расстрелял четырех сослуживцев в чеченской станице Шелковская. Огонь по сослуживцам открыл командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев, рассказали РБК два источника в Росгвардии.

В понедельник, 23 октября, около 16:40 Гаджиев зашел в камеру хранения оружия, где находились командир инженерно-саперной роты капитан Илья Баныкин и дежурный по роте старший сержант Арсен Байгазиев, сообщили источники РБК. «Гаджиев надел разгрузку и свой автомат и открыл огонь», — рассказал один из собеседников. По его словам, Баныкин погиб на месте, Байгазиев скончался в больнице от полученных ранений.

В этом году Баныкину исполнилось 29 лет. Он родился в городе Богородск (Нижегородская область), был женат. В 2010 году Баныкин окончил Нижегородское высшее военное инженерное командное училище. На должность командира инженерно-саперной роты войсковой части 6791 он был назначен всего за 15 дней до ЧП — 9 октября. Его контракт должен был истечь в июле 2020 года, рассказал один из собеседник РБК в Росгвардии.

​После того как Гаджиев вышел из камеры хранения оружия, он встретил старшего сержанта Ильяса Гарачиева и несколько раз выстрелил в него, рассказывает источник РБК в Росгвардии. Гарачиев скончался в больнице от полученных ран.

«После этого Гаджиев пошел на плац, там шел развод. Он открыл беспорядочную стрельбу, убив механика-водителя сержанта Хайрутдина Агамагомедова. ​Дежурный по части подал команду «К бою». Гаджиева ранили. Когда подошли к нему удостовериться [мертв он или нет], он еще был жив и пытался стрелять. Тогда его добили», — рассказал собеседник РБК в Росгвардии и подтвердил второй источник в службе. По их информации, огонь по Гаджиеву был открыт в 16:47.

Сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев в Чечне
Общество

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что ​​открывший огонь по сослуживцам сотрудник Росгвардии был недоволен своим увольнением и хотел выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее уведомление. Перед тем как встретиться со своим обидчиком, старший лейтенант выпил, отмечала газета.

Нападения на силовиков в Чечне за последние пять лет

23 октября 2017 года в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа станицы Шелковская старший лейтенант Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев. Как заявили в Росгвардии, он был ликвидирован.

12 января 2017 года стало известно, что в ходе спецоперации возле населенного пункта Гелдаган погибли два сотрудника Росгвардии. Оба бойца служили в специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. 

В ночь на 18 декабря 2016 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отчитался о ликвидации в Грозном группы вооруженных преступников. В Октябрьском районе столицы Чечни бандиты напали на полицейского и завладели его машиной, после чего проникли в дом другого сотрудника правоохранительных органов. В ходе перестрелки погибли три сотрудника ГИБДД, семь боевиков были уничтожены, еще четверо — задержаны.

9 мая 2016 года два боевика напали на КПП в Грозном, один из них совершил самоподрыв, а второй был уничтожен в ходе перестрелки. В результате нападения ранения получили шесть полицейских.

В ночь на 4 декабря 2014 года боевики совершили крупнейшую с 2010 года террористическую вылазку в Грозном. Несколько групп боевиков захватили здание республиканского Дома печати, школы и устроили перестрелку в районе Старого рынка. В результате контртеррористической операции, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, были убиты девять боевиков. В ходе операции погибли 14 полицейских.

5 октября 2014 года рядом с концертным залом в центре Грозного незадолго до начала концерта, приуроченного ко Дню города, бомбу взорвал террорист-смертник. Взрыв произошел у рамок металлоискателя, когда сотрудники полиции попытались проверить документы у человека, показавшегося им подозрительным. В результате погибли пять полицейских, еще 12 получили ранения.

3 апреля 2014 года БМП с нарядом инженерного подразделения подорвалась на замаскированном взрывном устройстве в районе населенного пункта Янди Ачхой-Мартановского района Чечни. В результате взрыва погибли четверо военнослужащих, еще семь пострадали. 

6 сентября 2013 года террорист-смертник подорвался при въезде на территорию отдела МВД по Сунженскому району в селении Серноводск. Трое сотрудников полиции погибли на месте, еще четверо получили ранения. 

24 января 2013 года неизвестные обстреляли сотрудников полиции в Веденском районе Чечни, недалеко от селения Элистанжи. В ходе перестрелки двое полицейских погибли, еще семеро были ранены. В ходе спецоперации силовиков была уничтожена группировка полевых командиров Хусейна и Муслима Гакаевых. 

21 сентября 2012 года в результате нападения боевиков в Веденском районе Чечни погибли четверо полицейских, еще 11 получили ранения. Ответным огнем силовикам удалось уничтожить четырех боевиков. 

6 августа 2012 года в Октябрьском районе Грозного произошел крупный теракт. Два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство у магазина «Военторг». В результате взрыва погибли четверо военных, еще трое получили ранения. 

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Чечня , расстрел , Росгвардия
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