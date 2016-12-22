На Гудкова завели дело за нарушения при интернет-агитации в Москве

В отношении Дмитрия Гудкова возбуждено дело об административном правонарушении за агитацию в интернете в день муниципальных выборов в Москве. Мосгоризбирком счел нарушением ссылку политика на собственный предвыборный сайт

Дмитрий Гудков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Запрещенная агитация

В отношении Дмитрия Гудкова возбуждено дело об административном правонарушении за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода. Об этом говорится в ответе Мосгоризбиркома на жалобу сооснователя наблюдательного проекта «Россия выбирает» Александра Закускина. Штраф за нарушение агитационного законодательства составляет до 1,5 тыс. руб. для граждан, до 5 тыс. руб. — для должностных лиц и до 100 тыс. руб.— для юрлиц.

«Россия выбирает» пожаловалась на Гудкова после выборов в муниципальные депутаты Москвы 10 сентября. В жалобе в Мосгоризбирком Закускин ссылался на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав». По закону предвыборной агитацией считается призыв голосовать за кандидатов и списки или против них, выражение предпочтения какому-либо кандидату, описание последствий избрания кандидата. Закон запрещает агитацию за сутки до дня голосования (в так называемый день тишины) и в сам день выборов.

Закускин указал, что 10 сентября Гудков через Twitter, Facebook и «ВКонтакте» распространял ссылки на сайт gudkov.ru, который в числе прочего содержал призывы голосовать за определенных кандидатов на муниципальных выборах. Кроме того, Закускин ​пожаловался на агитацию ЛДПР, но Мосгоризбирком счел, что в агитации партии Владимира Жириновского содержится только призыв вступить в партию, но не голосовать за нее.

Лидер «Россия выбирает» сказал РБК, что лишь отчасти доволен решением властей.

Команда Гудкова агитировала за явку, что нарушением не считается, заявил РБК глава штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац. Он назвал решение Мосгоризбиркома «предвзятым» и связал его с тем, что ЛДПР в отличие от команды Гудкова выборы в Москве провалила и угрозы для власти не представляет.

176 вместо 25-ти На муниципальных выборах в Москве поддержанная Гудковым партия «Яблоко» стала второй по числу муниципальных мандатов в Москве после «Единой России», взяв 176 мандатов вместо прежних 25. Высокие результаты оппозиции эксперты связывают с неудачной ставкой властей Москвы на снижение явки.

Опрошенные РБК эксперты разошлись в оценке решения Мосгоризбиркома. По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, прямого указания, за кого голосовать, в агитации штаба Гудкова нет. «Призыв прийти на выборы можно интерпретировать по-разному. Личный призыв проголосовать — это всего лишь популяризация выборов. А этим своим решением Мосизбирком признает реша​ющую роль Гудкова на выборах, власти делают ему рекламу как отцу побед оппозиции», — считает Калачев.

Политконсультант Дмитрий Фетисов, наоборот, полагает, что с точки зрения буквы закона Мосгоризбирком прав и Гудков продемонстрировал явную агитацию в запрещенны​​й законом для этого день, в агитации же ЛДПР явная политическая реклама сделана без привязки к конкретным выборам. Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов согласен, что в агитации Гудкова имеются признаки агитации. По его словам, такие жалобы на выборах встречаются регулярно, но технологии в этой сфере сильно обгоняют действующие законы, и у полиции и избиркомов не хватает инструментов для отслеживания таких нарушений.

Фото: Скриншот из жалобы проекта «Россия выбирает»

Юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян указывает на тонкую грань между распространением незаконной агитации и выражением собственного мнения. Выражение мнения с помощью оборотов «я считаю», «мне кажется» является законным, а вот предложение голосовать за кого-то уже может расцениваться как агитация, объясняет юрист.

Позиция соцсетей Согласно правилам размещения рекламы во «ВКонтакте», в соцсети запрещена реклама политического характера (например, реклама сайтов политических деятелей, чиновников, митингов). «Исключение может составлять предвыборная агитация на территории России при соблюдении всех требований», — говорится в правилах. Как пояснил представитель «ВКонтакте» Евгений Красников, в день тишины и день выборов согласно законам России политическая реклама не может быть опубликована, для этого существует ее модерация. «Что касается постов пользователей, то мы их не премодерируем ни в день тишины, ни в другие дни, — говорит Красников. — Но любой пользователь может пожаловаться на любой тип контента. Каждую такую жалобу рассматривают наши модераторы». В правилах размещения рекламы Facebook и Instagram говорится, что любая реклама, спрашивающая о политических предпочтениях пользователей, запрещена: например, как они планируют проголосовать или проголосовали и какую партию/кандидата поддерживают. Прямого запрета на политическую рекламу в этих сетях нет. На момент написания материала компания (Facebook владеет Instagram) не ответила на запрос РБК, как не ответила и Twitter.

Всех в топ

Традиционно команды, отвечающие за интернет-агитацию в интересах действующей власти, работают «для галочки» и имеют технологическое отставание от оппозиции, рассказал РБК гендиректор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. Примерами агитации «для галочки» он называет вывод хэштегов в топ Twitter, накрутки групп в соцсетях, рассылку личных сообщений и публикацию комментариев.

Кампанию штаба Дмитрия Гудкова и Максима Каца на муниципальных выборах в Москве Цепелев считает удачной. По его словам, вся работа команды и кандидатов координировалась через интернет, на саму агитацию в Cети было потрачено 6 млн из 14 млн руб., собранных штабом, и в итоге интернет стал для кампании одним из двух важнейших направлений агитации наряду с поквартирным обходом избирателей. «Результат мы знаем — кандидаты Гудкова-Каца в некоторых районах Москвы набрали намного больше, чем можно было ожидать», — резюмировал специалист.

Политконсультант Дмитрий Фетисов, напротив, полагает, что в России зачастую преувеличивается значение интернет-агитации. Она может давать результат в крупных городах, но абсолютно неэффективна в средних и малых городах, считает Фетисов. Другой проблемой такой агитации он называет то, что в России многие не умеют применять технологии интернет-агитации в соответствии со стратегией кампании. «В России в основном интернет-технологии задействуют по принципу «это модно, давайте тоже сделаем». «И в подавляющем большинстве случаев такой подход является только пустой тратой ресурсов, не принося никакого результата», — заключил политконсультант.