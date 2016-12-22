В Сирии погиб российский генерал

Лидер ультраправых пообещал «объявить охоту» на Меркель

Корреспондент «РИА Новости» попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре

В Италии во время авиашоу разбился истребитель

«Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России

В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В церкви в американском штате Теннесси произошла стрельба

Возле берегов Мексики сформировался тропический шторм «Пилар»

Радикалы против Меркель: кто потеснил правящую коалицию в бундестаге

Более 35 тыс. человек эвакуировали с Бали из-за угрозы извержения вулкана

Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент

В Мали из-за взрыва погибли три миротворца ООН

Экзитполы показали победу блока Меркель на выборах в Германии

В Москве эвакуировали два ТЦ

Иран начал проведение военных учений на границе с Иракским Курдистаном

Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Зенит». Онлайн

В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР

Siemens заявил о переменах в работе с клиентами после истории с турбинами

В избиркоме Германии рассказали о явке на выборы в парламент

В Хорватии молодой человек с ножом ранил шестерых посетителей кафе

В Уфе эвакуировали торговые центры после звонков о минировании

В аэропорту Домодедово задержали шесть рейсов «ВИМ-Авиа»

USADA выступила за отстранение России от участия в Олимпийских играх-2018

В Турции россиянин попал в реанимацию после полета на параплане

Меркель проголосовала на выборах в парламент

Посол рассказал о «готовности» США идти на улучшение отношений с Россией

В «Открытии» подтвердили изъятие средств менеджеров для докапитализации

Министр ДНР назвал покушение на себя «терактом»

В Мексике произошло новое землетрясение

СМИ узнали о сделке со следствием одного из фигурантов по «делу Шакро»