В Сирии погиб российский генерал
Военная операция в Сирии, 21:42
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В Сирии погиб российский генерал
Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб под минометным обстрелом командного пункта в Сирии, сообщили в Минобороны. Он посмертно представлен к награде
В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, сообщает Минобороны. На командный пункт, в котором он находился, обрушился точный минометный огонь боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
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