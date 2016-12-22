Лавров предложил посредством реформы «срезать» ООН «лишний жирок»

Составленная США реформа ООН позволит «срезать» организации «лишний жирок». Такое мнение выразил Сергей Лавров. Ранее представитель России в ООН допускал, что Москва откажется подписывать эту декларацию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу администрации президента США Дональда Трампа реформировать ООН. Об этом он рассказал в интервью программе «Итоги недели» на канале НТВ

«ООН, — как отметил российский министр, — должна быть такой, какой ее видят государства-члены по итогам переговоров с участием всех этих стран. И такой, какой она будет выглядеть по итогам их решений». С принципами декларацией о реформе, распространненной американской стороной, по мнению Лаврова, «трудно спорить». «Нужно, чтобы организация была эфективной, чтобы она решала проблемы, чтобы избегала бюрократии, лишних трат», — пояснил глава МИДа, заметив однако, что когда России «и еще некоторые страны-члены ООН, которым эта декларация поступила [на подпись], предложили поговорить о каких-то формулировках», им «сказали, нет, это не обсуждается». «Вот берите и подписывайте», — рассказал Лавров, уточнив, что, «конечно, ни мы, ни Китай, ни Франция, в частности, не могли на такой подход согласиться».

«И декларация подписана государствами в большом количестве, но она от этого не стала каким-то документом ООН», — подчеркнул российский министр. Ее подписание, как уточнил Лавров, «проводилось, в здании ООН, но оно не имеет никакого отношения к структурам, которые созданы уставом» этой организации.

«Поэтому для того, чтобы все эти рекомендации, все эти принципы легли в основу работы секретариата, как это хотят в Вашингтоне, нужно, чтобы секретариат получил мандат. А мандат он может получить исключительно от Совета безопасности или от Генеральной ассамблеи ООН и экономического совета. Вот, собственно, каков статус этих деклараций», — отметил он, добавив однако, что в Москве «приветствуют, что администрация Трампа заинтересовалась ООН».

«Было бы хуже, если бы они [американская сторона] ООН игнорировали», — сказал глава МИД России, подчеркнув, что, «то, что в ООН есть лишний жирок — давно не новость».

«Но надо подходить очень острожно к любым резким, серьезным реформам, потому что этот лишний жирок он во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена», — заметил Лавров, пояснив, что «каждая из них <...> хочет быть как-то приобщенной к работе организации, в том числе, иметь своего человека в секретариате». «Но это, по-моему, абсолютно объяснимое желание», — сказал глава внешнеполитического ведомства. «Когда мы будем это жирок срезать, как бы нам не задеть и живой организм этой организации», — заключил Лавров.

Впервые о необходимости реформировать ООН ​Дональд Трамп заявил, выступая на созванном по инициативе США заседании всех заинтересованных стран 18 сентября.

​Дональд Трамп впервые выступил в стенах ООН 18 сентября и заявил о необходимости реформировать организацию. Произошло это на созванном по инициативе США заседании всех заинтересованных стран. «ООН не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления», — замечал президент. Это предложение позже поддержали почти 130 стран из 193.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, до этого усомнился, что Россия поддержит эту декларацию. «Декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь», — пояснял дипломат, соглашаясь однако с тем, что многие из предложенных администрацией Трампа «подходов» соответствуют предложениям генсека ООН.