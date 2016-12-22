В Совфеде назвали бесполезным учебник Пентагона по борьбе с армией России

Пособие по противостоянию российской армии, выпущенное Пентагоном, бесполезно, поскольку американцы «неспособны бороться с русскими», считает Франц Клинцевич. Он назвал субъективными перечисленные в нем недостатки армии России

Франц Клинцевич (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Выпущенное для американских военных «Пособие по российскому военному делу нового поколения», которое предназначено для повышения информированности армии США о тактике России в гибридной войне, является бесполезным, поскольку американцы «неспособны бороться с русскими», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

«Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда. А то, что американцы ведут войну чужими руками, — это тренд, в котором мы не участвуем. У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам. Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например ведем борьбу с международным терроризмом», — цитирует RT комментарий сенатора.

По его словам, слабые стороны российской армии, которые обозначили​ американцы, носят в основном субъективный характер.

«Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — подчеркнул Клинцевич.

Опубликованный Пентагоном документ не является секретным, он был издан в декабре 2016 года для внутреннего пользования. В руководстве разбирается российская «гибридная военная тактика», а также предлагаются способы противостояния ей.

Авторы пособия ссылаются на опыт операций России на Украине и в Крыму, в которых участвовали подразделения специальных сил, иногда под прикрытием, и небольшие тяжело вооруженные регулярные подразделения, поддерживающие местные сепаратистские группировки, писало издание National Interest. Российская стратегия, говорится в пособии, ставит своей целью смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок. «Так как новая цель — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — говорится в руководстве. Впрочем, в нем отмечается, что не все смены режимов должны происходить при привлечении военных.



Среди слабостей российской армии упоминались недостаток мотивации, тактический формализм, слабая логистика, неточная, хотя и мощная, поддержка с воздуха и артиллерией.