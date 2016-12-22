Финальные опросы показали лидерство партии Меркель

Альянс ХДС/ХСС, вышедший на первое место в опросах в мае 2017 года, сохранил лидерство до конца избирательной кампании. За блок, возглавляет который канцлер Германии Ангела Меркель, готовы отдать голоса 35% избирателей

Ангела Меркель (в центре) (Фото: Matthias Schrader / AP)

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель имеет все шансы снова занять пост главы правительства: по последним опросам альянс ХДС/ХСС под ее руководством уверенно лидирует. Согласно данным института Emnid, последнее исследование которого закончилось 21 сентября, за блок ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 35% избирателей.

На втором месте СДПГ, за социал-демократов готовы проголосовать 22% избирателей. Партия «Альтернатива для Германии» набирает около 11% голосов, «Левые» — 10%, «Свободные демократы» — около 9%, «Зеленые» — 8%.

Безусловное Лидерство в опросах блок Меркель захватил в мае 2017 года и максимального результата достиг в августе, когда за ХДС/ХСС были готовы проголосовать 39% избирателей. Социал-демократы набирали самое большое количество голосов по опросам в марте-апреле. Тогда за них готовы были голосовать 32-33% избирателей.

Выборы в парламент Германии назначены на воскресенье, 24 сентября. Их особенностью может стать выход на третье место партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» («АдГ»). По мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президента общества «Россия-Германия» Владислава Белова, по результатам голосования партия может улучшить свой результат еще на 2-3% и уверенно занять третье место. ​«Не исключаю, что по итогам выборов они наберут до 15%. Они делают ставку на то, чтобы стать в Бундестаге третьей силой после блока христианских партий и социал-демократов», — заявил он «Интерфаксу».

Член правления общества «Россия-Германия» Виктор Васильев считает, что «АдГ» будет представлять собой более серьезный вызов в случае сохранения по итогом выборов так называемой «большой коалиции» с участием блока христианских партий и социал-демократов.

«Эта партия, в любом случае, представляет вызов нынешней партийно-политической системе и истеблишменту. Но в случае нового издания «большой коалиции» эффект от этого вызова может быть сильнее. «Альтернатива для Германии», если войдет в Бундестаг, а, судя по опросам, она имеет такой шанс, станет, как минимум, одной из ведущих политических сил, которые постоянно критикуют внешнеполитический и внутриполитический курс Берлина», — считает Васильев.

В качестве наиболее вероятного сценария формирования правительства аналитики называют создание «большой коалиции» ХДС/ХСС и социал-демократов, которая может получить в парламенте до 60% и мест и сформировать правительство. Этаже коалиция предложит кандидатуру на пост канцлера. В случае победы Меркель займет пост главы правительства Германии в четвертый раз подряд.