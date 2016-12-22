Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,53 EUR Нал. 69,33 68,70 USD Бирж. 57,50 -0,40 EUR Бирж. 68,66 -0,49 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3766,67 -10,26 ММВБ 2051,63 -0,42% РТС 1123,24 +0,28% Brent 56,90 +0,80% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7310,64 +0,64%
Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск
Лента новостей
В Хабаровске на месте пожара в квартире нашли тела трех человек 02:19, Общество Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли 02:11, Общество В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м. 01:49, Общество Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси 01:36, Политика Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР 01:35, Политика Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек 01:02, Общество В Лондоне шесть человек пострадали из-за распыления вредного вещества 00:29, Общество Чемпионы NBA отказались от визита в Белый дом после слов Трампа 00:09, Политика СМИ сообщили об эвакуации жилого дома в Москве 00:03, Общество Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом 23 сен, 23:48, Политика Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР 23 сен, 23:10, Политика Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным» 23 сен, 22:41, Политика Задержанного в Москве Удальцова оставили в полиции 23 сен, 22:40, Общество «Манчестер Сити» забил 24 гола в шести последних матчах 23 сен, 22:19, Спорт Из психоневрологического диспансера под Тверью эвакуировали 180 человек 23 сен, 22:02, Общество СКА забросил девять шайб в матче КХЛ 23 сен, 21:49, Спорт Средства со счетов топ-менеджеров «Открытия» изъяли для докапитализации 23 сен, 21:33, Финансы «Реал» побил рекорд «Барселоны» в чемпионате Испании 23 сен, 21:29, Спорт «Спартак» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Анжи» 23 сен, 21:00, Спорт МВД предложило обязать водителей надевать светоотражающую одежду 23 сен, 20:29, Общество Путин анонсировал рекордный урожай в этом году 23 сен, 19:50, Экономика У берегов Швеции задержали россиян за управление судном в нетрезвом виде 23 сен, 19:33, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Анжи». Онлайн 23 сен, 19:00, Спорт ЦСКА потерял очки в матче с «Динамо» в чемпионате России 23 сен, 18:35, Спорт США пообещали не отменять визовые программы для роcсиян 23 сен, 18:22, Политика Times сообщила о готовности Лондона заплатить €45 млрд за выход из ЕС 23 сен, 18:20, Политика Суд в Москве арестовал лидера «Христианского государства» 23 сен, 17:57, Общество Минпромторг назвал решение Fitch следствием снижения сырьевой зависимости 23 сен, 17:21, Экономика
Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск
Политика, 03:05
0
Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск
Группа по асимметричной войне Армии США опубликовала пособие о новой тактике боя российских войск. В нем, в частности, даются советы американским войскам по противостоянию с российскими

Армия США опубликовала «Пособие по российскому военному делу нового поколения», которое предназначено для повышения информированности американских военных о тактике России в гибридной войне.

Несекретное пособие было издано в декабре 2016 года для внутреннего пользования, но опубликовано на сайте PublicIntelligence для свободного скачивания только 18 сентября, на это обратило внимание издание National Interest. Авторами книги указаны — Армия США и Группа по асимметричной войне (Входит в командование Армии США по обучению). В руководстве изучается российская гибридная военная тактика и как ей могут противостоять американские войска.

В 65-ти страничном пособии собраны фотографии российской техники с описаниями, которую по предположению авторов, Россия могла бы использовать в условиях современного военного конфликта. Выводы в книге сделаны на основе операций России на Украине и в Крыму, в которых участвовали подразделения специальных сил, иногда под прикрытием, и небольшие тяжело вооруженные регулярные подразделения, поддерживающие местные сепаратистские группировок, пишет National Interest.

В пособии, в частности говорится, что новая российская стратегия нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок. «Так как новая цель это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — говорится в руководстве. Впрочем, в нем отмечается, что не все смены режимов должны происходить при привлечении военных.

​Руководство также описывает несколько слабостей российских войск, которые могут использовать силы США. Они, как отмечает National Interest, напоминают слабые стороны советской армии. «У солдат призыва есть недостаток мотивации (хотя российская армия становятся более профессиональной). Тактическое лидерство формулярно, слабая логистика, авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной», — пишет издание.

Авторы книги рекомендуют военным США тренироваться для боя в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами, а также напоминают, что крупные командные пункты с антеннами навлекут массированный огонь со стороны российских военных. Тем не менее авторы пособия замечают, что современные средства электронные борьбы и авиационной поддержки в дефиците в армии России и сконцентрированы в Калининграде, Украине и Сирии. «У них нет глубины чисел, нужных для восполнения систематических потерь и функционирования на широком фронте. Потеря даже одной из таких систем - серьезный удар для российских военных», - отмечается в пособии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США
Главное
Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным» Политика
Главное
Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным» Политика
Средства со счетов топ-менеджеров «Открытия» изъяли для докапитализации Финансы
Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку