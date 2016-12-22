Армия США опубликовала пособие по новой тактике российских войск

Группа по асимметричной войне Армии США опубликовала пособие о новой тактике боя российских войск. В нем, в частности, даются советы американским войскам по противостоянию с российскими

Армия США опубликовала «Пособие по российскому военному делу нового поколения», которое предназначено для повышения информированности американских военных о тактике России в гибридной войне.

Несекретное пособие было издано в декабре 2016 года для внутреннего пользования, но опубликовано на сайте PublicIntelligence для свободного скачивания только 18 сентября, на это обратило внимание издание National Interest. Авторами книги указаны — Армия США и Группа по асимметричной войне (Входит в командование Армии США по обучению). В руководстве изучается российская гибридная военная тактика и как ей могут противостоять американские войска.

В 65-ти страничном пособии собраны фотографии российской техники с описаниями, которую по предположению авторов, Россия могла бы использовать в условиях современного военного конфликта. Выводы в книге сделаны на основе операций России на Украине и в Крыму, в которых участвовали подразделения специальных сил, иногда под прикрытием, и небольшие тяжело вооруженные регулярные подразделения, поддерживающие местные сепаратистские группировок, пишет National Interest.

В пособии, в частности говорится, что новая российская стратегия нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок. «Так как новая цель это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — говорится в руководстве. Впрочем, в нем отмечается, что не все смены режимов должны происходить при привлечении военных.

​Руководство также описывает несколько слабостей российских войск, которые могут использовать силы США. Они, как отмечает National Interest, напоминают слабые стороны советской армии. «У солдат призыва есть недостаток мотивации (хотя российская армия становятся более профессиональной). Тактическое лидерство формулярно, слабая логистика, авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной», — пишет издание.

Авторы книги рекомендуют военным США тренироваться для боя в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами, а также напоминают, что крупные командные пункты с антеннами навлекут массированный огонь со стороны российских военных. Тем не менее авторы пособия замечают, что современные средства электронные борьбы и авиационной поддержки в дефиците в армии России и сконцентрированы в Калининграде, Украине и Сирии. «У них нет глубины чисел, нужных для восполнения систематических потерь и функционирования на широком фронте. Потеря даже одной из таких систем - серьезный удар для российских военных», - отмечается в пособии.