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CNN узнал о ещё одном предложении команде Трампа по встрече с Путиным
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CNN узнал о ещё одном предложении команде Трампа по встрече с Путиным
Политика, 16:04
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CNN узнал о ещё одном предложении команде Трампа по встрече с Путиным
Замглавы администрации Трампа в 2016 году сообщил коллегам по штабу о поступившем предложении организовать встречу с Владимиром Путиным. Но к предложению он отнесся скептически
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Члены конгресса США, занимающиеся расследованием возможных связей между командой Дональда Трампа и властями России, обнаружили электронное письмо, в котором говорится о попытке организовать встречу между членами предвыборного штаба республиканца с Владимиром Путиным. Об этом CNN рассказали осведомленные источники.

По данным телеканала, Рик Дирборн, занимающий сейчас должность замглавы администрации Трампа, послал в 2016 году сотрудникам предвыборного штаба письмо о человеке, который намеревался наладить связь между руководителями команды республиканца и Путиным. Письмо было отправлено в июне 2016 года «примерно в то же время», что и встреча Трампа-младшего, Джареда Кушнера и главы штаба Пола Манафорта с Натальей Весельницкой. По словам Весельницкой, на встрече речь шла о финансировании кампании Хиллари Клинтон со стороны структур Уильяма Браудера. Трамп-младший говорил, что поводом для встречи стало обещание компромата на Клинтон.

В письме этот человек назывался человеком из WV. По данным одного из источников CNN, это отсылка к штату Западная Виргиния. Кто послал письмо, какую цель преследовал и предпринял ли в связи с этим какие-либо действия Дирборн, неизвестно. Другой источник рассказал, что у написавшего письмо были политические связи в Западной Виргинии. Он также добавил, что Дирборн скептически относился к перспективе встречи.

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Политика

Когда это письмо было отправлено, Россия уже предпринимала «активные меры по влиянию на выборы в США», сообщает CNN, включая хакерские атаки на сервера Национального комитете Демпартии и позитивное освещение действий Трампа в российских прокремлевских СМИ. Дирборн не был единственным в окружении бизнесмена-кандидата, кто посылал письма о возможных встречах с россиянами. Советник Джордж Пападопулос, по данным источников CNN, направил в марте 2016 года письмо руководству штаба о возможной встрече с представителями России. Заголовок письма гласил: «Встреча с российским руководством, включая Путина». Собеседники телеканала заявили, что руководство штаба отвергли предложение. Пападопулос не ответил на запрос CNN. О том, что Пападопулос говорил о готовности организовать встречу Трампа с Путиным, 14 августа писала газета Washington Post.

Электронные письма Дирборна и Пападопулоса содержатся в архиве из 20 тыс. писем, которые представители штаба Трампа передали конгрессменам в рамках расследования «русского вмешательства».

Рик Дирборн не ответил на запросы CNN, пресс-секретарь Белого Дома Сара Хакаби Сандерс от комментариев отказалась.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , выборы в США
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