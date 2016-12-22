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Порошенко заявил о «разрыве с империей зла»
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Порошенко заявил о «разрыве с империей зла»
Украинский кризис, 14:44
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Порошенко заявил о «разрыве с империей зла»
Украина движется по «евроатлантическому автобану» к членству в ЕС и НАТО, заявил президент страны. Министр обороны США, находящийся с визитом в Киеве, отметил, что рассматривает вопрос о поставках Киеву летального оружия
Петр Порошенко (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Украина продолжит курс на евроатлантическую интеграцию, который должен привести к членству в Европейском союзе и НАТО. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом стало свидетельством об окончательном разрыве с «империей зла». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественных мероприятиях по случаю 26-й годовщины независимости страны, передает агентство УНН.

«Дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в ЕС и членству в НАТО. На 26-м году независимости на этом пути мы разрушили визовый занавес. Граждане Украины получили заслуженное право свободно путешествовать в страны ЕС. Соглашение об ассоциации и безвиз — это то, что является убедительным свидетельством нашего окончательного де-факто и де-юре разрыва с империей. С той, которую еще Рональд Рейган назвал «империей зла», — сообщил президент.

После этого Порошенко выразил надежду, что присутствовавший на мероприятиях министр обороны США Джеймс Мэттис «подтвердит подлинность цитаты». «А вот за точность определения ручаемся уже мы — украинцы, потому что почувствовали его на собственном опыте», — добавил он.

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Мэттис после переговоров с украинским лидером заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию из-за ее агрессивной политики, сообщает Reuters. Глава Пентагона обвинил Москву в невыполнении минских соглашений.

«Несмотря на отрицания со стороны России, мы знаем, что она пытается изменить международные границы путем силы, подрывая суверенитет и свободу стран Европы», — подчеркнул Мэттис. Он добавил, что США привержены усилиям по увеличению потенциала вооруженных сил Украины. Министр отметил, что вновь рассматривает идею поставок «летального оборонительного оружия» на Украину и о своей позиции он доложит президенту Дональду Трампу. Министр обороны США также сообщил, что не считает поставку такого вооружения провокацией.

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«Оборонное оружие не может никого провоцировать, а может провоцировать только агрессора. Украина не является агрессором — она бьется на своей территории. Что касается моих переговоров с руководством вооруженных сил, то они имеют определенный конфиденциальный характер и я хотел бы воздержаться от комментария по их поводу», — заявил он (цитата по УНН).

Власти России неоднократно заявляли, что Москва не является стороной кон​фликта на востоке Украины и что происходящее там — гражданская война.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на военно-дипломатические источники в США сообщила 1 августа, что Вашингтон подготовил план поставки летального оружия на Украину. Это оружие может включать в себя средства ПВО и противотанковые комплексы. Однако власти США, по данным издания, настаивают, чтобы оружие не попало в части, находящиеся на востоке страны. Это поможет избежать провокаций, писала WSJ.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Украина , Петр Порошенко , летальное оружие , евроинтеграция , Джеймс Мэттис
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