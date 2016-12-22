Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора»

Владимир Путин во время визита в Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, рассказали два источника РБК

Виктор Медведчук (Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»)

Трехдневная поездка президента России Владимира Путина в Крым началась в пятницу, 18 августа. В сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева он ездил в Севастополь, посетил национальный заповедник «Херсонес» и встретился с детьми в лагере «Таврида».

Во время турне помимо встреч с деятелями культуры и науки, общественниками и «Ночными волками» российский лидер провел закрытые переговоры с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с Медведчуком. Еще два источника РБК, близкие к Кремлю, подтвердили, что лидер «Украинского выбора» во время поездки российского президента Медведчук «точно был в Крыму» и последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров.

На встрече речь шла об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленных, утверждают источники РБК. По словам одного из источников, беседа состоялась поздно вечером в пятницу, 18 августа.

В пресс-службе Кремля не ответили на запрос РБК. Помощник Медведчука Олег Бабанин не подтвердил и не опроверг информацию о встрече.

Дочь Медведчука — крестница Путина, которую он крестил в 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В 2012 году Life News сообщал о визите Путина к крестнице и ее отцу, президент приехал в их особняк на берегу моря в окрестностях Ялты. В 2002–2005 годах Медведчук возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы, до этого занимал пост первого вице-спикера Рады. Его движение «Украинский выбор» считается пророссийским, поскольку выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу и федерализацию страны. В ноябре прошлого года на офис Медведчука в Киеве напали активисты «Азова» и «Правого сектора» (организация запрещена в России). С призывом убить Медведчука публично выступил в марте 2017 года один из лидеров Евромайдана и народный депутат Рады Владимир Парасюк. Служба безопасности Украины возбудила дело по факту угроз. В 2014 году Медведчук стал спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, он курировал обмен пленными. При его участии в мае 2016 года была освобождена и передана Украине летчица Надежда Савченко. В России ее осудили за причастность к гибели российских журналистов. Медведчук встречался с близкими погибших, после чего они написали письмо Путину с просьбой о помиловании летчицы, утверждал российский президент. После возвращения на родину Савченко стала народным депутатом​ Рады от партии «Батькивщины» Юлии Тимошенко и выступала с резкой критикой украинского президента Петра Порошенко.

Медведчук имеет прямой контакт с Путиным, рассказывали источники РБК, близкие к Кремлю и администрации президента Украины. «В Киеве его воспринимают именно как кума Путина, — сказал РБК руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. — Его воспринимают как посредника, но скорее с российской стороны, нежели с украинской». Впрочем, отметил эксперт, в последний год особых успехов в работе Медведчука по обмену пленными в Донбассе нет и переговоры зашли в тупик.

«Медведчук выполняет роль специального порученца между Путиным и Порошенко. Его самолет свободно летает из Киева в Москву [несмотря на запрет авиасообщения между странами], он ведет переговоры. Обе стороны ему доверяют», — рассказывал депутат Верховной рады Украины Виктор Чумак. По мнению Фесенко, раньше роль главного посредника выполнял российский посол на Украине Михаил Зурабов, считавшийся фигурой, близкой к Порошенко. Он покинул свой пост в 2016 году.

Президент «сверяет часы» по украинской проблематике с Медведчуком, полагает управляющий Фондом прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Это его старый знакомый, который может раз в год дать оценку ситуации. Примерно такие же встречи Путин проводит с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Конечно, Украина долгое время будет для России большой проблемой, и советы от разбирающихся людей востребованы. Сам Медведчук — прекрасный «серый кардинал», но не избираемый политик. Он не воспринимается большинством украинцев в качестве политического лидера».