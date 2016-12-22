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Узбекистан попросил Россию арестовать имущество Гульнары Каримовой
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Узбекистан попросил Россию арестовать имущество Гульнары Каримовой
Политика, 13:17
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Узбекистан попросил Россию арестовать имущество Гульнары Каримовой
Ранее Генпрокуратура Узбекистана оценивала московскую недвижимость дочери покойного президента страны в $2 млн, а прочие активы — в $6 млн
Гульнара Каримова (Фото: Amy Sussman / AFP)

Генеральная прокуратура России рассматривает поступивший из Узбекистана запрос об аресте российских активов, принадлежащих «организованной преступной группе», в которую, по данным узбекистанских правоохранительных органов, входила дочь бывшего президента страны Гульнара Каримова, сообщает «Интерфакс».

В прокуратуре пояснили, что в запросе содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества.

«По сообщению узбекской стороны, информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной», — подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

В конце июля 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что только валютная часть ущерба, причиненного государству деятельностью преступной группы, в которую входила Каримова, превышает $1,6 млрд. В сопоставимую сумму оценили тогда стоимость и подконтрольных группе активов, обнаруженных правоохранительными органами Узбекистана на территории 12 других государств.

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В России группе Каримовой, по данным Генпрокуратуры Узбекистана, принадлежит недвижимость общей стоимостью около $2 млн: пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка», восемь квартир, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок (все в Москве). Размещенные преступной группой в России денежные средства правоохранительные органы Узбекистана оценили в $6 млн.

«В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.

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В 2015 году Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы, однако в настоящее время в Узбекистане ведется расследование еще одного уголовного дела, в рамках которого дочь бывшего президента (умер в 2016 году) обвиняется в завладении чужим имуществом, нарушении таможенного законодательства и правил торговли, подделке документов и отмывании незаконно нажитых средств.

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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Узбекистан , Генпрокуратура , Гульнара Каримова
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