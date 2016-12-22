Порошенко заявил о 130 тыс. готовых вернуться в Донбасс резервистов

Выступая на параде в честь Дня независимости Украины, президент Петр Порошенко заявил, что страна готова выставить 130 тыс. имеющих боевой опыт резервистов. Он отметил, что это произойдет в случае «обострения ситуации»

Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае обострения обстановки в зоне конфликта на востоке страны армию готовы пополнить 130 тыс. резервистов, имеющих реальный боевой опыт. Об этом он сказал, выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

«200 тыс. прошли через шесть волн мобилизации, уже около 100 тыс. сейчас добровольно пошли служить по контракту, 130 тыс. воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв и в случае обострения ситуации готовы быстро вернуться в строй», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».

По словам президента, украинская армия в отличном состоянии и готова дать отпор. «Я уверен в нашей армии, и она в отличном состоянии как никогда, и это также оценка европейских аналитических центров», — сказал он.

Выступая на майдане Незалежности, Порошенко также отметил, что все «самое худшее» для украинцев уже позади. «Мы возобновили рост ВВП, и дальнейшие прогнозы положительные. Это соз​дает возможности для улучшения жизни украинцев. Самое худшее, самое сложное, самое мучительное уже позади. Об этом можно говорить. Кроме одного: мы не знаем, что в голове у того, кто за поребриком, который говорит, что «наших войск там нет», — цитирует президента ICTV.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Максим Праута заявлял, что в стране создан оперативный резерв первой очереди и его численность составляет около 130 тыс. человек.​

20 августа Порошенко выложил в своем официальном Facebook видео с танком Т-72А, прошедшим модернизацию на Киевском бронетанковом заводе. В комментарии к видео украинский лидер заявил, что модернизированный танк стал «еще более защищенным и эффективным».

Накануне парада на открытии выставки вооружения и военной техники в Киеве Порошенко заявил о начале программы переоснащения армии. «Теперь мы начинаем программу технического осовременивания армии. Мы обязаны вывести наше вооружение на уровень XXI столетия. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий стоят важные задачи по разработке и началу производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет», — сказал он тогда и обвинил прежнее руководство страны в сознательном уничтожении вооруженных сил.