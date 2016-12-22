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Власти США введут визовые ограничения против четырех стран
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Власти США введут визовые ограничения против четырех стран
Политика, 10:25
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Власти США введут визовые ограничения против четырех стран
Вашингтон планирует ввести визовые ограничения для четырех стран, которые отказываются принимать обратно выдворенных из США граждан. До сих пор на такие меры власти шли только дважды
Фото: Mike Blake / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести ограничения на въезд для граждан четырех стран, которые отказываются сотрудничать с Министерством внутренней безопасности (DHS). Чиновники направили письма в Госдепартамент с просьбой приостановить действия виз для ряда граждан этих государств, передает Fox News со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепа и DHS. Аналогичную информацию со ссылкой на собственные источники распространили телеканал CNN и агентство Reuters.

Чиновники отказались уточнить, о каких странах идет речь. Известно лишь, что они отказываются принимать обратно выдворенных граждан либо затягивают эту процедуру. Кроме того, неизвестно, на какие категории виз могут быть наложены ограничения. Но CNN со ссылкой на осведомленный об этих планах источник в DHS передает, что речь идет о Камбодже, Эритрее, Гвинее и Сьерра-Леоне. По данным телеканала, обращение от DHS было направлено на прошлой неделе.

Обычно при получении подобных обращений Госдеп вводит визовые ограничения «максимально оперативно», пояснил Fox собеседник в этом ведомстве, и они вводятся «в том виде, который госсекретарь определит как наиболее подходящий в сложившихся обстоятельствах».

По словам чиновника Госдепа, глава ведомства ведет диалог с этими государствами. «Мы хотим, чтобы эти страны выполняли свои обязательства. Мы хотим, чтобы они могли принимать собственных граждан», — пояснил собеседник Fox News.

Как уточняет CNN, до сих пор подобные ограничения США вводили лишь дважды — против Гвианы в 2001 году и Гамбии в 2016-м. Тогда Вашингтон вводил визовые ограничения для дипломатов и госслужащих.

По данным Reuters, сейчас у властей США есть претензии по приему выдворенных граждан к Китаю, Кубе, Вьетнаму, Лаосу, Ирану, Камбодже, Мьянме, Марокко, Гонконгу, Южному Судану, Гвинее и Эритрее.

Представитель DHS Дэвид Лапан отказался комментировать агентству данные о возможных ограничениях, а также назвать конкретные государства.

CNN отмечает, что во время своей предвыборной кампании в августе 2016 года Дональд Трамп говорил о проблеме, когда государства отказываются принимать высылаемых из США граждан. Он заявлял, что таких стран по меньшей мере 23. «Они не принимают их обратно. И мы говорим, о'кей, тогда мы их оставим у себя. Такого не будет при мне, такого при мне не будет», — говорил Трамп во время предвыборных выступлений.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: США , депортация , визы , Дональд Трамп
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