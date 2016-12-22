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В ООН призвали США пресечь идеологию превосходства белой расы
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В ООН призвали США пресечь идеологию превосходства белой расы
Политика, 07:53
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В ООН призвали США пресечь идеологию превосходства белой расы
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации увидел в событиях в американском Шарлоттсвилле проявление идеологии превосходства белой расы. В специальном заявлении комитет призвал США пресечь возрождение этой идеи
Фото: Jim Bourg / Reuters

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал правительство США пресечь проявления идеологии превосходства белой расы и осудить расистские проявления в связи с событиями в Шарлоттсвилле.

Соответствующее заявление комитета опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

«В мире не должно быть места для расистских идей превосходства белой расы либо любых других подобных идеологий, которые попирают основные принципы человеческого достоинства и равенства», — говорится в заявлении Комитета ООН.

Председатель Комитета Анастасия Крикли подчеркнула, что эксперты ООН встревожены проявлениями расизма: «Мы встревожены расистскими демонстрациями с откровенно расистскими лозунгами, песнопениями и приветствиями белых националистов, неонацистов и Ку-клукс-клана, которые поощряют идеи белого превосходства и разжигают ненависть и дискриминацию по расовому признаку», — сказала Крикли.

Комитет призвал правительство США, высокопоставленных политических деятелей и государственных должностных лиц обеспечить условия, при которых право на свободу слова и выражения мнений не могло быть использовано для пропаганды «ненависти по расовому признаку и преступлений на расистской почве».

19 августа, около 15 тыс. человек вышли на улицы Бостона. В городе проходил митинг «За свободу слова», организаторы которого постарались отстраниться от повестки радикалов, но выступили в защиту гарантированного конституций права на свободное высказывание разных мнений. Тем не менее, как сообщает CNN, на него в том числе пришли ультраправые, а также на митинг были приглашены два спикера, известные в правых кругах. Ответный марш протестующих против митинга собрал тысячи людей, которые вышли под лозунгами против ненависти, фашизма и расизма.

Марш против митинга «За свободу слова» в Бостоне
Общество

Порядок обеспечивали около 500 полицейских, однако нарушений избежать не удалось и полиция арестовала 27 человек. Один из задержанных был вооружен. Остальным инкриминируются нападения и провоцирования полицейских. Между сторонниками и противниками шествия происходили словесные перепалки. Тем не менее мэр Бостона Марти Уолш поблагодарил участников и противников акции за то, что она обошлась без столкновений. «Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня выразить свое мнение в столь позитивной манере», — сказал он.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , ООН , расизм , идеология
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