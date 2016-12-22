Еврокомиссия ответила Берлускони на идею о параллельной валюте в Италии

Еврокомиссия отвергла предложение Сильвио Берлускони ввести в обращение в Италии валюту, которая ходила бы параллельно евро

Сильвио Берлускони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Еврокомиссия ответила бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который предложил одновременное хождение двух валют на территории страны: евро и национальной денежной единицы. В Брюсселе на это ответили, что в еврозоне есть только одна законная валюта.

Официальный представитель Еврокомиссии заявил агентству Reuters, что исключений из правила не будет.

Свое предложение возглавляющий партию «Форца Италия» Берлускони озвучил в газетном интервью, которое было опубликовано в минувшие выходные. Как отмечает агентство Reuters, идея бывшего премьера прозвучала на фоне роста евроскептических настроений в Италии.

Это уже не первое интервью Берлускони на эту тему. Аналогичное заявление бывший премьер сделал и в середине марта. Тогда он объяснил, что выход из еврозоны слишком дорого обойдется в стране, а потому стоит ввести параллельную валюту – новую итальянскую лиру, которую могли бы использовать обычные граждане.

Помимо «Форца Италия» в пользу возвращения лиры выступают и союзники Берлускони – партия «Лига севера», а также «Движение 5 звезд». Эти три организации претендуют на создание правой коалиции, которая могла бы сформировать правительство после следующих парламентских выборов.