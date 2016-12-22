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США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем

Самолет ВВС США

Фото: Emrah Gurel / AP
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Российский истребитель выполнил перехват самолета ВВС США в небе над Сирией, заявил командующий американскими ВВС в регионе Джеффри Харригиан. Действия российского самолета он назвал «непрофессиональными»

Истребитель Воздушно-космических сил России перехватил военный самолет США в небе над Сирией, сообщил командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, сообщает Reuters. Москва принесла извинения за инцидент.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, о каких конкретно самолетах идет речь. Действия российских военных генерал-лейтенант назвал при этом «непрофессиональными».

Харригиан добавил, что военные России и США стали чаще связываться друг с другом, чтобы избежать инцидентов в небе над Сирией. По его словам, по мере того как боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» теряют территорию, воздушное пространство над Сирией становится все более и более загруженным.

Как сообщает в Twitter присутствовавший на брифинге Харригиана журналист Voice of America Джефф Селдин, Харригиан заявил, что за исключением описанного случая Россия придерживалась «того, о чем мы ее просили» в Сирии.

В октябре 2015 года Россия и США подписали меморандум о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Документ регламентировал действия самолетов и беспилотников двух стран. После его подписания государства наладили каналы оперативной связи, их предполагалось использовать для оперативного решения кризисных ситуаций.

Москва в апреле 2017 года заявила о том, что приостанавливает действие этого соглашения. На такой шаг Россия пошла после того, как США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп заявил, что удар стал реакцией на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия.

Военные России и США 6 мая заявили о готовности возобновить действие меморандума. 

Теги
Сирия, перехват самолетов
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