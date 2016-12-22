В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа

Члены комитета палаты представителей США по финансовым услугам попросили Deutsche Bank предоставить результаты двух внутренних расследований банка: о связях займов Трампу с Россией и о манипулировании акциями российской «дочкой» банка. Обращение в банк поступило от имени Максины Уотерс, члена палаты представителей от Калифорнии, и четырех других членов комитета палаты от Демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg, в расположении которого оказалась копия обращения.
Депутаты просят Deutsche Bank указать, были ли займы Трампу гарантированы российским правительством «или связаны с Россией любым образом». Также их интересует любая внутренняя переписка банка относительно займов Трампу и членам его семьи. По данным Reuters, обращение было направлено во вторник, 23 мая, на имя исполнительного директора банка Джона Краена. Ответ попросили предоставить до 2 июня.
В банке отказались комментировать обращение из палаты представителей. Как отмечает Bloomberg, демократы не могут заставить Deutsche Bank разгласить интересующие их сведения, так как не обладают большинством в конгрессе США. Кроме того, неизвестно, заручились ли члены комитета поддержкой со стороны его главы, Джеба Хенсарлинга. Он состоит в Республиканской партии и избран в палату от Техаса. Хенсарлинг или его представители не ответили на запрос издания о комментариях.
По данным Bloomberg, Deutsche Bank предоставил займы на сумму более $300 млн на строительство гольф-клуба во Флориде, гостиницы в Вашингтоне и башни в Чикаго. Займы были оформлены по регрессивной схеме. В случае неспособности Трампа оплатить их банк может предъявить претензии на принадлежащие ему активы.
Другой запрос связан с историей о манипулировании акциями в России. В декабре 2016 года российский Центробанк сообщил, что раскрыл схему, организованную в 2013–2015 годах бывшим сотрудником российского Deutsche Bank Юрием Хиловым. Родственники Хилова открывали счета в брокерских компаниях, а затем приобретали акции крупных российских компаний (среди них — «Роснефть», «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ и ряд других). Для покупки акций они использовали заемные средства брокеров, их затем покупал Хилов от имени банка. В феврале 2017 года стало известно, что в российской «дочке» Deutsche Bank на фоне скандала сменится руководство.
О результатах проверки банком счетов Трампа со ссылкой на источники сообщила в феврале газета The Guardian. По ее данным, свидетельств связей президента США с Россией в банке не выявили.