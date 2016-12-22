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В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа
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19:20
Андрей Гатинский
В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа
Фото: Mark Lennihan / AP
Демократы из палаты представителей США направили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить итоги проверки счетов Дональда Трампа. Их интересует, были ли займы Трампу гарантированы со стороны России

Члены комитета палаты представителей США по финансовым услугам попросили Deutsche Bank предоставить результаты двух внутренних расследований банка: о связях займов Трампу с Россией и о манипулировании акциями российской «дочкой» банка. Обращение в банк поступило от имени Максины Уотерс, члена палаты представителей от Калифорнии, и четырех других членов комитета палаты от Демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg, в расположении которого оказалась копия обращения.

Депутаты просят Deutsche Bank указать, были ли займы Трампу гарантированы российским правительством «или связаны с Россией любым образом». Также их интересует любая внутренняя переписка банка относительно займов Трампу и членам его семьи. По данным Reuters, обращение было направлено во вторник, 23 мая, на имя исполнительного директора банка Джона Краена. Ответ попросили предоставить до 2 июня.

В банке отказались комментировать обращение из палаты представителей. Как отмечает Bloomberg, демократы не могут заставить Deutsche Bank разгласить интересующие их сведения, так как не обладают большинством в конгрессе США. Кроме того, неизвестно, заручились ли члены комитета поддержкой со стороны его главы, Джеба Хенсарлинга. Он состоит в Республиканской партии и избран в палату от Техаса. Хенсарлинг или его представители не ответили на запрос издания о комментариях.

По данным Bloomberg, Deutsche Bank предоставил займы на сумму более $300 млн на строительство гольф-клуба во Флориде, гостиницы в Вашингтоне и башни в Чикаго. Займы были оформлены по регрессивной схеме. В случае неспособности Трампа оплатить их банк может предъявить претензии на принадлежащие ему активы.

Другой запрос связан с историей о манипулировании акциями в России. В декабре 2016 года российский Центробанк сообщил, что раскрыл схему, организованную в 2013–2015 годах бывшим сотрудником российского Deutsche Bank Юрием Хиловым. Родственники Хилова открывали счета в брокерских компаниях, а затем приобретали акции крупных российских компаний (среди них — «Роснефть», «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ и ряд других). Для покупки акций они использовали заемные средства брокеров, их затем покупал Хилов от имени банка. В феврале 2017 года стало известно, что в российской «дочке» Deutsche Bank на фоне скандала сменится руководство.

О результатах проверки банком счетов Трампа со ссылкой на источники сообщила в феврале газета The Guardian. По ее данным, свидетельств связей президента США с Россией в банке не выявили

Теги
Deutsche Bank, Дональд Трамп
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