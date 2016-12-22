Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине

Комитет по международным делам Госдумы подготовил обращение (есть у РБК) к Парламентской ассамблее ОБСЕ в связи с запретом властями Украины российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ресурсов «Яндекс» и Mail.Ru. Вопрос включен в повестку для голосования на пленарном заседании 24 мая как дополнительный, сообщается на сайте Госдумы.
Как отмечается в документе, «депутаты Госдумы осуждают решение президента Украины о запрете на ее территории популярных соцсетей». «В результате такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты», — уверены в Госдуме.
Депутаты подчеркивают, что таким образом «на глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства и ксенофобии», что «грубо нарушает» фундаментальные права и свободы человека, а также целый ряд международных документов ООН.
«Депутаты обращаются к ПА ОБСЕ с призывом осудить противоправные действия украинских властей и потребовать отмены их решений», — резюмируется в обращении нижней палаты российского парламента.
Доступ к российским интернет-ресурсам, включая популярные соцсети, на Украине заблокирован в соответствии с подписанным президентом Петром Порошенко 16 мая указом. Этим указом глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против юридических и физических лиц, большая часть из которых попали под ограничения в предыдущие годы. После подписания указа на Порошенко подал в суд украинский юрист Роман Лихачев, он потребовал признать ограничение доступа к сайтам незаконным.
Глава администрации Порошенко Дмитрий Шимкив 22 мая заявил, что полностью заблокировать доступ к российским ресурсам не получится, однако в результате подписанного президентом Украины указа трафик упадет. По словам Шимкива, из-за этого российским спецслужбам станет труднее собирать данные на Украине.