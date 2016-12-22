Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича — таким образом было отменено решение суда низшей инстанции
Свердловский областной суд принял решение заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 26 млн руб., об этом сообщает «Интерфакс».
«Арест на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции. Апелляционное представление следствия удовлетворено», — заявили в пресс-службе областного суда.
Защита Юревича намерена обжаловать это решение суда. «Мы обжалуем решение Свердловского областного суда в кассационном порядке в Верховном суде», — заявил адвокат подсудимого Игорь Трунов.
За неделю до этого Михаил Юревич был объявлен в международный розыск, о чем сообщал Трунов. По словам адвоката, следствие приняло такое решение несмотря на то, что в полной мере владеет информацией о том, что Юревич «находится на лечении» в Лондоне, а также никогда не скрывался и не скрывается от сотрудников правоохранительных органов.
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в подстрекательстве в клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По версии следствия, экс-глава региона регулярно получал взятки от главы минздрава Челябинской области Виталия Тесленко, общая сумма которых составила 26 млн руб. За это, полагает следствие, губернатор оказывал Тесленко «покровительство». Кроме того, Юревич подстрекал назначенного на пост первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.