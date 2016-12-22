Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции»

Анатолий Матиос Фото: Владислав ​Мусиенко / ИнА «Украинское фото»

На Украине проходит самая масштабная антикоррупционная операция, заявил военный прокурор страны Анатолий Матиос. Обыски по 454 адресам прошли по делу о выводе средств чиновниками, которые «были царями и богами при президенте Януковиче»

На Украине 24 мая прошла самая большая антикоррупционная операция, которая когда-либо «проходила и проходит в масштабах страны», сообщили на брифинге главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Люди Януковича и Курченко

Сотрудники Национальной полиции совместно с военными прокурорами провели в среду 454 обыска у налоговиков на территории 15 областей Украины, сообщил Матиос на брифинге, организованном в киевском аэропорту Жуляны. В операции участвовали 1,7 тыс. сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров.

В разных частях Украины были одновременно задержаны более двух десятков (Матиос назвал цифру 23, министр внутренних дел Арсен Аваков — 22) бывших руководителей и их замов областных управлений Министерства доходов и сборов, которых подозревают в организации повсеместного функционирования так называемых налоговых площадок при президенте Викторе Януковиче. По словам Матиоса, задержанные налоговики — «не последние люди в государстве, это «цари» и «боги» периода режима Януковича.

По словам Матиоса, «преступная организация» экс-президента Виктора Януковича и его министра доходов Александра Клименко ​ ​от организации «налоговых площадок» смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн (примерно $3,6 млрд по курсу на 24 мая. — РБК).

В ходе операции были задержаны бывший руководитель главного управления Миндоходов по Луганской области Александр Антипов, у которого при обыске изъяли $3,8 млн, а также руководители почти всех районных налоговых инспекций Киева. В числе задержанных и генерал-лейтенант Станислав Денисюк, которого Матиос назвал «смотрящим» за бизнесом Сергея Курченко, бежавшего из Украины в Россию.

Как работала схема

Министерство доходов и сборов Украины было создано в декабря 2012 года после объединения государственных налоговой и таможенной служб. Министром был назначен уроженец Донецка Александр Клименко. После бегства президента Януковича новые власти Украины упразднили министерство и создали на его основе в 2014 году Государственную фискальную службу.

Сегодняшняя спецоперация — очередной этап в расследовании дела против бывшего министра Клименко. Год назад «дела экономического блока» в отношении бывших чиновников из окружения Виктора Януковича были переданы в Главную военную прокуратуру, которая в апреле 2017 года завершила досудебное расследование в отношении Клименко.

Налоговые площадки, или «налоговые ямы», — это специальные предприятия, предоставляющие бизнесу возможность минимизировать выплаты государству НДС и налога на прибыль и при этом обналичивать деньги. К типичным способам минимизации налогов относится искусственное завышение расходов или занижение выручки с помощью таких фиктивных предприятий. Эти схемы существовали на Украине с 1990-х годов, только в 2013 году, по оценкам правительства, через «площадки» прошло 300 млрд гривен ($11 млрд по текущему курсу), нынешние украинские власти объявили им войну.

В 2014 году украинское издание «Левый берег» отмечало в журналистском расследовании, что 80-90% всего украинского бизнеса пользовалось схемами минимизации налогов через «площадки», а координировало эти схемы Министерство доходов и сборов. «При Клименко была создана уникальная система вывода бюджетных средств посредством этих налоговых площадок, всего их было около 7 по всей стране», — рассказал РБК украинский эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. Масштабные аресты, по его словам, связаны с попыткой властей понять причастность тех или иных лиц к той или иной части схемы.

Эффект операции

«Это только первая волна задержаний по этому производству. Мы планируем привлечь к ответственности работников органов прокуратуры, работников Службы безопасности Украины и работников государственных налоговых администраций. Без этого триединого спрута в государстве не началась бы война, потому что [был] грабеж государства на такие миллиарды гривен вследствие тотального обогащения людей, которые до сих пор находились в стране», — пообещал Матиос (цитата по украинскому интернет-изданию «Обозреватель»).

«Такого масштаба операции в Украине никогда ранее не проводилось! <...> Теперь задача гражданского общества, СМИ и порядочных народных депутатов, помочь полиции и военной прокуратуре довести все начатые дела до суда и получить справедливые обвинительные приговоры с конфискацией», — прокомментировал в Facebook операцию депутат украинского парламента Антон Геращенко.

На лицо явная попытка пиара на этом деле отдельных политиков», — указывает эксперт Бузаров. «Исходя из логики последнего времени, маловероятно, что дела будут доведены до тюремного заключения указанных лиц, так как коррупционная составляющая в судебной системе Украины остаётся на высоком уровне», — говорит Бузаров.

Проводимая в среду операция не имеет большого пропагандистского значения для нынешний властей, уверен украинский политолог Владимир Фесенко. «Такой эффект имел бы место, если бы были задержаны сами Янукович или Курченко», — говорит эксперт.

Однако, по словам Фесенко, для властей важно, что были задержаны люди, которые сохранили после смены власти связи с Курченко, Клименко и другими бывшими близкими к Януковичу людьми. После майских событий стало понятно, что их союзники на Украине занимаются не только бизнесом, но и финансируют и помогают силам, которые борются с нынешней властью, так что операция 24 мая нанесла удар по полуподпольной сети, говорит Фесенко. 9 мая в Днепре (бывший Днепропетровск) прошли массовые беспорядки, в организации которых украинские власти обвинили людей, близких к прежней власти.