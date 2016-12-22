Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России 13:46 «Ростех» задумался о продаже пакета акций производителя «Арматы» 14:05 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова 13:19 Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет 14:02 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах 12:18 Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма 11:56 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения 13:51 Задержан вице-губернатор Краснодарского края 10:47 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант 13:05 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» 10:02 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального 12:59 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей 13:35 Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму 09:01
Лента новостей 14:10 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,20 63,25 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика Политика, 13:56 ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование» Финансы, 13:52 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения Бизнес, 13:51 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом Политика, 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России Политика, 13:46 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей Общество, 13:35 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам Политика, 13:24 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова Общество, 13:19 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Технологии и медиа, 13:18 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации Общество, 13:15 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Политика, 13:10 Курс евро на завтра  13:06 EUR ЦБ 62.9203 -0.6986 Курс доллара на завтра  13:06 USD ЦБ 56.2743 -0.2809 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант Политика, 13:05 Мутко прокомментировал совет Путина отказаться от легионеров в футболе Спорт, 13:03 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере Общество, 12:59 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального Общество, 12:59 Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес, 12:58 Межцензурное пространство: как закончился миф о «свободном интернете» Кирилл Мартынов доцент ВШЭ, редактор отдела политики «Новой газеты» Мнение, 12:57 Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень Общество, 12:51 «Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль Бизнес, 12:49 Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта» Общество, 12:48 Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров Политика, 12:47 Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей Политика, 12:33 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram Общество, 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество, 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи Общество, 12:11
Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России
Материалы по теме Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» Продавец земли на Рублевке рассказал о трехсторонней сделке с Усмановым Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле Навальный отказался извиняться перед Усмановым
13:46
Евгений Калюков
Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России

Алексей Навальный

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Основатель Фонда борьбы с коррупцией выразил сожаление отказом Усманова от дебатов и пообещал «наказывать таких, как он»

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный ответил на очередное видеообращение одного из богатейших людей России Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в $15,2 млрд), выразив сожаление отказом оппонента от публичных дебатов. Усманов заявил, что готов вести дебаты с Навальным только в суде.

«Хотя ценю, что вы верно описали причину. «Это были бы дебаты между правдой и ложью», именно так! И люди легко отличат вашу ложь, поэтому вы испугались», — сказал Навальный.

Он также выразил недоумение словами Усманова об опровержении претензий ФБК с помощью документов. По словам Навального, таких документов никто не видел, а слова о них — это лишь «бесконечный треп».

Полноценный ответ на слова Усманова, который ранее в среду назвал Навального «высокохудожественным вруном» и пообещал устроить «дебаты в суде», основатель ФБК пообещал выпустить позже.

«Во главе России сейчас много коррупционеров. Я не могу их бросить всех и заниматься только вами. Вы хоть и крупный жулик, но... Не льстите себе, вы далеко не самый важный. И даже в нашем расследовании о дворцах и яхтах Медведева вы дали взятку в виде одного из многих поместий, которые мы описываем. Нашей главной целью остаются те, кто получали взятки. Хотя мы будем наказывать и таких, как вы, тех, кто давал взятки», — пояснил Навальный.

В завершение оппозиционер попросил «начинающего видеоблогера» прекратить «накручивать лайки» под своими видео, так как это просто «несолидно».

Ранее сегодня Алишер Усманов разместил на своей странице во «ВКонтакте» новое видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео, и высказал свое мнение, в том числе и «очень нелестное».

В своем новом обращении Усманов несколько раз назвал Навального «Алексеем Полиграфовичем», сравнив того с героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Шариковым.

«Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем. Но если Шариков — просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — сказал Усманов, закончив свое выступление словами «Тьфу на тебя еще раз».

18 мая Усманов записал первое обращение к Навальному, в котором опроверг обвинения в том, что он [Усманов] подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Об этом шла речь в расследовании ФБК «Он вам не Димон», посвященном активам главы правительства Дмитрия Медведева.

«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда Усманов.

Навальный в тот же день заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом, назвав его «вредным человеком».

В середине апреля Усманов подал иск к Навальному, в котором потребовал опровергнуть расследование 2012 года, где политик обвинил бизнесмена в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову.

Рассмотрение иска Усманова по существу в Люблинском суде Москвы назначено на 30 мая. 

Теги
Алишер Усманов, Алексей Навальный
Другие материалы РБК
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку