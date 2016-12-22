Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант 13:05 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова 13:19 Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет 14:02 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах 12:18 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России 13:46 Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма 11:56 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения 13:51 Задержан вице-губернатор Краснодарского края 10:47 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» 10:02 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального 12:59 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей 13:35 Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму 09:01 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован 08:06
Лента новостей 14:10 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,20 63,25 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика Политика, 13:56 ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование» Финансы, 13:52 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения Бизнес, 13:51 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом Политика, 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России Политика, 13:46 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей Общество, 13:35 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам Политика, 13:24 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова Общество, 13:19 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Технологии и медиа, 13:18 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации Общество, 13:15 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Политика, 13:10 Курс евро на завтра  13:06 EUR ЦБ 62.9203 -0.6986 Курс доллара на завтра  13:06 USD ЦБ 56.2743 -0.2809 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант Политика, 13:05 Мутко прокомментировал совет Путина отказаться от легионеров в футболе Спорт, 13:03 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере Общество, 12:59 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального Общество, 12:59 Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес, 12:58 Межцензурное пространство: как закончился миф о «свободном интернете» Кирилл Мартынов доцент ВШЭ, редактор отдела политики «Новой газеты» Мнение, 12:57 Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень Общество, 12:51 «Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль Бизнес, 12:49 Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта» Общество, 12:48 Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров Политика, 12:47 Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей Политика, 12:33 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram Общество, 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество, 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи Общество, 12:11
По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант
Материалы по теме Навальный ответил на претензии Леонтьева словами «нет, руками я не жру» Навальный сообщил о подготовке новой протестной акции
13:05
Илья Рождественский, Наталья Демченко
По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант

Задержание одного из участников антикоррупционного митинга в Москве. 26 марта 2016 года

Фото: Антон Сергиенко / РБК
В деле о применении насилия в отношении представителей власти на антикоррупционной акции 26 марта, организованной сторонниками Алексея Навального, появился новый фигурант

В деле о применении насилия в отношении представителей власти на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве появился еще один фигурант. Им стал Дмитрий Крепкин, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, он был арестован 18 мая по обвинению в ч. 1 ст. 318 УК (насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении полицейского) на два месяца.

Адвокат задержанного Крепкина Ильнур Шарапов подтвердил РБК информацию о его задержании. «Да, он был задержан по ч. 1 ст. 318 УК РФ», — сообщил РБК Шарапов. Крепкин стал пятым фигурантом «дела 26 марта».

В день ареста Крепкина, 18 мая, Тверской суд вынес решение в отношении Юрия Кулия, которого обвиняли по той же статье. Кулий свою вину признал, и защита просила назначить ему наказание в виде штрафа или обязательных работ, однако суд приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения.

Фотогалерея Антикоррупционные акции в городах России В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах. Самые... Показать 17 фотографий

Антикоррупционный митинг, организованный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, прошел 26 марта в десятках городов России. Поводом для протестной акции стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В Москве акция не была согласована с властями. Правоохранительные органы задержали по ее итогам более тысячи человек, а Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

В применении насилия в отношении полицейских обвиняются как минимум пять человек. Кроме Кулия и Крепкина это Александр Шпаков, для которого прокурор Лариса Сергуняева 24 мая во время слушаний в Тверском суде Москвы запросила два года колонии общего режима, а также Станислав Зимовец и Андрей Косых.

СКР считает, что Зимовец «бросил кирпич в сотрудника Росгвардии», Косых ударил полицейского по голове у станции метро «Тверская», а затем ногой по голове еще одного сотрудника МВД​ неподалеку от Малой Дмитровки, а Шпаков нанес «несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции», когда пытался открыть дверь в автобус, где находились задержанные. СКР ранее выделил дело Зимовца и Кулия в отдельное производство.

Кто заплатит за 26 марта
  

Теги
Алексей Навальный, массовые протесты
Другие материалы РБК
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку