По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант

Задержание одного из участников антикоррупционного митинга в Москве. 26 марта 2016 года Фото: Антон Сергиенко / РБК

В деле о применении насилия в отношении представителей власти на антикоррупционной акции 26 марта, организованной сторонниками Алексея Навального, появился новый фигурант

В деле о применении насилия в отношении представителей власти на антикоррупционном митинге 26 марта в Москве появился еще один фигурант. Им стал Дмитрий Крепкин, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, он был арестован 18 мая по обвинению в ч. 1 ст. 318 УК (насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении полицейского) на два месяца.

Адвокат задержанного Крепкина Ильнур Шарапов подтвердил РБК информацию о его задержании. «Да, он был задержан по ч. 1 ст. 318 УК РФ», — сообщил РБК Шарапов. Крепкин стал пятым фигурантом «дела 26 марта».

В день ареста Крепкина, 18 мая, Тверской суд вынес решение в отношении Юрия Кулия, которого обвиняли по той же статье. Кулий свою вину признал, и защита просила назначить ему наказание в виде штрафа или обязательных работ, однако суд приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения.

Антикоррупционный митинг, организованный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, прошел 26 марта в десятках городов России. Поводом для протестной акции стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В Москве акция не была согласована с властями. Правоохранительные органы задержали по ее итогам более тысячи человек, а Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

В применении насилия в отношении полицейских обвиняются как минимум пять человек. Кроме Кулия и Крепкина это Александр Шпаков, для которого прокурор Лариса Сергуняева 24 мая во время слушаний в Тверском суде Москвы запросила два года колонии общего режима, а также Станислав Зимовец и Андрей Косых.

СКР считает, что Зимовец «бросил кирпич в сотрудника Росгвардии», Косых ударил полицейского по голове у станции метро «Тверская», а затем ногой по голове еще одного сотрудника МВД​ неподалеку от Малой Дмитровки, а Шпаков нанес «несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции», когда пытался открыть дверь в автобус, где находились задержанные. СКР ранее выделил дело Зимовца и Кулия в отдельное производство.

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