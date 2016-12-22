Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Подробно
Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика 13:56 «Исторический визит»: чем закончилось турне Трампа по Ближнему Востоку Вчера, 21:07 ФСБ постучалась в театр: что известно об обысках у Кирилла Серебренникова Вчера, 15:31 Как теракт в Манчестере изменит Великобританию Вчера, 21:07 Мал, да дорог: доходы несовершеннолетних детей чиновников Вчера, 21:05 Банки рассказали об активизации новых схем вывода активов с помощью судов Вчера, 21:19 Пояс Богородицы, бургеры и кеды: куда в Москве стоят в очередях 00:13
Лента новостей 14:10 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,20 63,25 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика Политика, 13:56 ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование» Финансы, 13:52 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения Бизнес, 13:51 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом Политика, 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России Политика, 13:46 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей Общество, 13:35 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам Политика, 13:24 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова Общество, 13:19 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Технологии и медиа, 13:18 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации Общество, 13:15 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Политика, 13:10 Курс евро на завтра  13:06 EUR ЦБ 62.9203 -0.6986 Курс доллара на завтра  13:06 USD ЦБ 56.2743 -0.2809 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант Политика, 13:05 Мутко прокомментировал совет Путина отказаться от легионеров в футболе Спорт, 13:03 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере Общество, 12:59 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального Общество, 12:59 Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес, 12:58 Межцензурное пространство: как закончился миф о «свободном интернете» Кирилл Мартынов доцент ВШЭ, редактор отдела политики «Новой газеты» Мнение, 12:57 Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень Общество, 12:51 «Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль Бизнес, 12:49 Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта» Общество, 12:48 Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров Политика, 12:47 Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей Политика, 12:33 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram Общество, 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество, 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи Общество, 12:11
Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика
13:56
Алексей Гаврилко, Юлия Сапронова
Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика

Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп и папа римский Франциск в личной библиотеке понтифика в Ватикане


 

Фото: AP
24 мая папа римский Франциск принял в Ватикане президента США Дональда Трампа. Они общались в течение 20 минут и обменялись подарками. Все встречи с папой римским строго регламентированы. Где они проходят, что нужно надеть и кто нарушал протокол — в обзоре РБК

Как регламентрируется

Аудиенция у предстоятеля католической церкви регулируется протоколом, который не менялся много лет. В церемонию входит обязательная процедура фотографирования — фотослужба Ватикана составляет собственную хронику папских аудиенций.

Где проходит

Встреча проходит в личной библиотеке папы, которая находится рядом с его покоями.

Папа Франциск и президент Израиля Реувен Ривлин во время аудиенции в частной библиотеке понтифика в Ватикане

Фото: Reuters

Что надеть

Существуют определенные рекомендации по форме одежды для приглашенных на аудиенцию. Для мужчин — это темные костюмы и неяркие галстуки. Женщинам желательно прикрыть голову и избегать в своем наряде трех цветов — белого (папский цвет), красного (кардинальский) и фиолетового (епископский).

Однако некоторые супруги глав государств имеют право быть в одежде белого цвета. Так называемая привилегия белого распространяется на католических королев, а также жен и вдов католических монархов. Сейчас такой привилегией пользуются всего семь женщин, одной из последних среди них в январе 2016 года с понтификом встречалась княгиня Монако Шарлен, супруга князя Альбера II.

Княгиня Монако Шарлен и папа римский Франциск

Фото: Reuters

Однако советы, касающиеся церемониала аудиенции, соблюдались не всегда. В 1989 году, например, Раиса Горбачева пришла в ярко-красном костюме. 

Президент СССР Михаил Горбачев, его жена Раиса Горбачева и папа римский Иоанн Павел II

Фото: Gianni Foggia / AP

В 2006 году супруга премьер-министра Великобритании Тони Блэра появилась на встрече с папой Бенедиктом XVI во всем белом, что вызвало критику, в том числе в британских СМИ. 

The Telegraph: «Вы не королева, дорогая, и никогда ей не станете».

Как папа Франциск изменил церемонию

Действующий глава католической церкви папа Франциск к церемониалу относится весьма либерально. В начале 2016 года он изменил правила протокола относительно встреч с католиками — главами государств, которые были разведены и вступили в повторный брак. Раньше в таком случае папа римский встречался только с главами государств во время официальной церемонии, а их супруги не имели права принимать участие в фотографировании и обмене подарками. Франциск этот порядок изменил: первым президентом, принятым в Ватикане с супругой по новым правилам, стал аргентинский лидер Маурисио Макри, женатый в третий раз.

Президент Аргентины Маурисио Макри, его жена Хулиана Авада и папа римский Франциск

Фото: Claudio Onorati / AP

 

Теги
Ватикан, папа римский
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку