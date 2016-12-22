Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика

Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп и папа римский Франциск в личной библиотеке понтифика в Ватикане ​

Фото: AP

24 мая папа римский Франциск принял в Ватикане президента США Дональда Трампа. Они общались в течение 20 минут и обменялись подарками. Все встречи с папой римским строго регламентированы. Где они проходят, что нужно надеть и кто нарушал протокол — в обзоре РБК

Как регламентрируется

Аудиенция у предстоятеля католической церкви регулируется протоколом, который не менялся много лет. В церемонию входит обязательная процедура фотографирования — фотослужба Ватикана составляет собственную хронику папских аудиенций.

Где проходит

Встреча проходит в личной библиотеке папы, которая находится рядом с его покоями.

Папа Франциск и президент Израиля Реувен Ривлин во время аудиенции в частной библиотеке понтифика в Ватикане Фото: Reuters

Что надеть

Существуют определенные рекомендации по форме одежды для приглашенных на аудиенцию. Для мужчин — это темные костюмы и неяркие галстуки. Женщинам желательно прикрыть голову и избегать в своем наряде трех цветов — белого (папский цвет), красного (кардинальский) и фиолетового (епископский).

Однако некоторые супруги глав государств имеют право быть в одежде белого цвета. Так называемая привилегия белого распространяется на католических королев, а также жен и вдов католических монархов. Сейчас такой привилегией пользуются всего семь женщин, одной из последних среди них в январе 2016 года с понтификом встречалась княгиня Монако Шарлен, супруга князя Альбера II.

Княгиня Монако Шарлен и папа римский Франциск Фото: Reuters

Однако советы, касающиеся церемониала аудиенции, соблюдались не всегда. В 1989 году, например, Раиса Горбачева пришла в ярко-красном костюме.

Президент СССР Михаил Горбачев, его жена Раиса Горбачева и папа римский Иоанн Павел II Фото: Gianni Foggia / AP

В 2006 году супруга премьер-министра Великобритании Тони Блэра появилась на встрече с папой Бенедиктом XVI во всем белом, что вызвало критику, в том числе в британских СМИ.

The Telegraph: «Вы не королева, дорогая, и никогда ей не станете».

Как папа Франциск изменил церемонию

Действующий глава католической церкви папа Франциск к церемониалу относится весьма либерально. В начале 2016 года он изменил правила протокола относительно встреч с католиками — главами государств, которые были разведены и вступили в повторный брак. Раньше в таком случае папа римский встречался только с главами государств во время официальной церемонии, а их супруги не имели права принимать участие в фотографировании и обмене подарками. Франциск этот порядок изменил: первым президентом, принятым в Ватикане с супругой по новым правилам, стал аргентинский лидер Маурисио Макри, женатый в третий раз.