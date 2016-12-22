Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров 12:47 «Ростех» задумался о продаже пакета акций производителя «Арматы» 14:05 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика 13:56 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России 13:46 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам 13:24 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена 13:10 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант 13:05 Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей 12:33 Дума поддержала ужесточение наказания за «группы смерти» во втором чтении 12:00 Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма 11:56 Задержан вице-губернатор Краснодарского края 10:47 Четверть россиян допустили улучшение отношений с Францией 10:40 Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом» 10:32 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» 10:02 СМИ узнали о возвращении сирийских военных на авиабазу Шайрат 09:05 Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» 06:22 СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию 06:15 «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы 05:04 Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию 04:01 СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» 03:11
Лента новостей 14:11 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,20 63,25 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика Политика, 13:56 ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование» Финансы, 13:52 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения Бизнес, 13:51 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом Политика, 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России Политика, 13:46 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей Общество, 13:35 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам Политика, 13:24 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова Общество, 13:19 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Технологии и медиа, 13:18 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации Общество, 13:15 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Политика, 13:10 Курс евро на завтра  13:06 EUR ЦБ 62.9203 -0.6986 Курс доллара на завтра  13:06 USD ЦБ 56.2743 -0.2809 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант Политика, 13:05 Мутко прокомментировал совет Путина отказаться от легионеров в футболе Спорт, 13:03 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере Общество, 12:59 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального Общество, 12:59 Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес, 12:58 Межцензурное пространство: как закончился миф о «свободном интернете» Кирилл Мартынов доцент ВШЭ, редактор отдела политики «Новой газеты» Мнение, 12:57 Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень Общество, 12:51 «Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль Бизнес, 12:49 Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта» Общество, 12:48 Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров Политика, 12:47 Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей Политика, 12:33 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram Общество, 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество, 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи Общество, 12:11
Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров
Материалы по теме Депутаты отказались изымать имущество родственников коррупционеров Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию Минюст предложил отстранить чиновников от антикоррупционных экспертиз
12:47
Вера Холмогорова, Владимир Дергачев
Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров
Фото: Владислав Шатило / РБК
В России появится реестр утративших доверие чиновников, уволенных за коррупцию. Соответствующий правительственный законопроект Госдума поддержала во втором чтении. «За» проголосовало 413 депутатов, передает корреспондент РБК. Против никто не высказывался, и документ был принят без обсуждения

Дума поддержала во втором чтении создание реестра чиновников-коррупционеров, который будет публиковаться на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров. Проект федерального закона был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 августа прошлого года. Проект был внесен Минтрудом в минувшем созыве.

В соответствии с документом пополнять список уволенных по утрате доверия госслужащих будут сами работодатели, у которых такие лица проходили службу. Поправки вносятся в законодательство о таможне, военной службе, прокуратуре и так далее.

Сведения из реестра нужны для получения достоверной информации о соблюдении претендентами требований законов о противодействии коррупции при отборе кандидатов на замещение госдолжностей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. C 2012 по 2015 год за несоблюдение антикоррупционных ограничений и запретов в в связи с утратой доверия было уволено около 1,2 тыс. человек, говорится в документе.

По замыслу авторов законопроекта, чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не должны быть вновь допущены до госслужбы. Поскольку в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора, а сведения о взысканиях — нет, возникает риск, что при последующем трудоустройстве информация об увольнении в связи с утратой доверия будет скрыта претендентом, объясняют авторы логику законопроекта.

Законопроект был разработан в рамках президентского национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, ранее отмечал глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция «Единой России»). Реестр «будет важным механизмом» в национальной системе борьбы с коррупцией, считает он.

«Одних репрессивных мер [для борьбы с коррупционерами] недостаточно», — полагает депутат Михаил Емельянов (фракция «Справедливой России»). «Реестр — мера, с одной стороны, эффективная, но с другой — когда у нас нет полностью независимых судов, нет достаточной свободы слова, только запретами с коррупцией не справиться», — сказал он РБК.

В последние годы от своих должностей был отстранен ряд губернаторов, утративших доверие. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева «в связи с утратой доверия». С такой же формулировкой в прошлом году свои посты​ потеряли кировский глава Никита Белых и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Теги
Госдума, правительство, законопроект, коррупция
Другие материалы РБК
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку