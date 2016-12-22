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Дума поддержала ужесточение наказания за «группы смерти» во втором чтении
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12:00
Вера Холмогорова
Дума поддержала ужесточение наказания за «группы смерти» во втором чтении
Фото: Олег Яковлев / РБК
Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении поправки в УК, ужесточающие наказание за побуждение несовершеннолетних к суициду и создание в интернете так называемых групп смерти. За проголосовали 415 парламентариев, против — ни одного, передает корреспондент РБК

Во втором чтении Госдума поддержала поправки в УК, ужесточающие наказание организаторам «групп смерти». Как подчеркнула единоросс Ольга Баталина, все поправки ко второму чтению носят «уточняющий характер», поэтому законопроект был принят без обсуждения.

Депутаты предложили дополнить УК новыми статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и 110.2 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства». Максимальная санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы до шести лет.

Поправки касаются наказания за склонение к суициду несовершеннолетних, беременных женщин, беспомощного лица, двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или в интернете». Уголовная ответственность по статье ужесточается до восьми лет (сейчас — максимум шесть лет).

Законопроект был внесен в марте группой депутатов во главе с вице-спикером, единороссом Ириной Яровой. Депутат заявила, что за прошлый год самоубийство совершили 720 несовершеннолетних. По ее словам, пропаганда суицида осуществляется через интернет.

Инициативу публично поддержал президент Владимир Путин. Те, кто занимается пропагандой суицида среди подростков, нацелены на детей с неокрепшей психикой или на детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, отмечал он.

Резонансный материал о «группах смерти» «Новая газета» опубликовала в мае прошлого года. В нем говорилось о закрытых группах «ВКонтакте», где несовершеннолетних призывали к суицидам. По информации издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года более сотни детей, которые состояли в группах, покончили с собой. С февраля 2017 года «ВКонтакте» начала блокировать аккаунты пользователей и сообщества за теги «групп смерти». 

Теги
Госдума, законопроект , Ирина Яровая, «группы смерти»
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