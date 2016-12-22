Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца»

Алишер Усманов Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Миллиардер Алишер Усманов записал новое обращение к Алексею Навальному, в котором сравнил его с героем книги «Собачье сердце» Шариковым

В видеообращении «Алишер Усманов против Алексея Навального — 2», которое бизнесмен разместил на своей странице во «ВКонтакте», он поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео, и высказал свои мнения, в том числе «очень нелестные».

«Что касается ответа Навального, я ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал ложь, пиар, очередные заявления вроде вы украли у нас руду, где первый миллион», — сказал Усманов.

Второе видеообращение Алишера Усманова к Алексею Навальному Видео: https://vk.com/usmanov53

Бизнесмен напомнил о герое «с разрухой в голове» из книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» — Полиграфе Шарикове, который мечтал «взять все — и поделить». «Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем. Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — сказал Усманов.

«Показали документы — говоришь, что тебе угрожают. Поймали твои же читатели с придуманной статьей за изнасилование — прячешься за книгу посла Великобритании. Потом узнаём, что нет в этой книге ничего такого», — заявил бизнесмен.

«Врал ты персонально, и извиниться надо тебе. Какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.

«Господи, да там реально ещё одно видеообращение Усманова. Я думал это шутка», — отреагировал на ролик.в своем twitter Навальный.

18 мая Усманов записал первое обращение к Навальному, в котором опроверг обвинения в том, что он (Усманов) подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Об этом шла речь в расследовании ФБК «Он вам не Димон», посвященном активам главы правительства Дмитрия Медведева.

«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда Усманов.

Навальный в тот же день заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом, назвав его «вредным человеком». Оппозиционер утверждал, что свое видео Усманов опубликовал по просьбе Кремля. «Я воспринимаю это обращение как угрозу. Но мне все равно, сколько у него [Усманова] миллиардов. Если кто-то считает, что он выпилил из российского бюджета, похитил фактически у нас — это же национальное богатство, руда, которую он добывает, и мне и вам принадлежит. <...> Нет, я не боюсь вообще ни капли», — заявил Навальный.

Оппозиционер ФБК добавил, что на следующей неделе он и его команда выпустят видеоответ на ролик Усманова. Навальный указал, что не боится прийти на возможные дебаты с миллиардером и готов организовать их в офисе ФБК.

В середине апреля Усманов подал иск к Навальному, в котором потребовал опровергнуть расследование 2012 года, где политик обвинил бизнесмена в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову.

Рассмотрение иска Усманова по существу в Люблинском суде Москвы назначено на 30 мая.