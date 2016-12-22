«Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы

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Турция будет выдавать поставляющим российскую пшеницу трейдерам до 25% лицензий, пишут «Ведомости». Эксперты связывают новые ограничения с сохранением Россией эмбарго на турецкие помидоры

Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух российских экспортеров, специализирующихся на поставках в Турцию, и аналитический центр «Совэкон».

В Турции для всех стран действует механизм защиты внутреннего рынка: для поставок зерна в страну для переработки и дальнейшего экспорта без пошлины трейдерам необходимо получить лицензию. Согласно новым правилам, на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт.

Турция перестала выдавать лицензии на поставки российской сельхозпродукции в таком режиме с 15 марта. При этом на ввоз российских товаров были установлены высокие пошлины. Например, на импорт пшеницы — 130%, что привело к остановке поставок.

Такая политика стала ответом Анкары на запрет со стороны России на ввоз помидоров и огурцов. Запрет на поставки сельхозпродукции был введен Россией в ответ на сбитый у границ Турции российский истребитель. Изначально речь шла о запрете на поставки не только помидоров и огурцов, но и репчатого лука, цветной капусты, брокколи и ряда других овощей. Постепенно большинство ограничений были сняты, кроме некоторых наиболее ощутимых для российских производителей.

До введения ограничений 70–75% муки в Турции производилось из российской пшеницы, а на Турцию приходилось 12-13% экспорта пшеницы Россией, отмечает газета.

3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Владимир Путин на совместной встрече решили отменить все ограничения, однако эмбраго на поставку помидоров осталось. Несмотря на это, на следующий день министр экономики Турции заявил о снятии ограничений на поставки российской пшеницы.

«По сути, сейчас Турция решила квотировать поставки российской пшеницы», — приводит газета слова директора «Совэкона» Андрея Сизова, который связывает это с тем, что Россия не полностью сняла запрет на турецкие помидоры

​«Было наивно полагать, что турки так легко откажутся от идеи вернуть право на поставку томатов», — цитирует газета одного из трейдеров. По его словам, теперь для беспошлинного ввоза российской пшеницы турецкому импортеру придется покупать 75% пшеницы не в России, чтобы ввезти 25% из России. Кроме того, страдают мелкие мукомолы: «партию менее 3000 тонн они купить не могут, а 12 000 тонн для выполнения этих требований им попросту не нужно, рассказал газете другой российский экспортер. По его мнению, в такой ситуации они вынуждены будут полностью отказаться от покупок в России, полагает экспортер.