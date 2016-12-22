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Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию
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Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию
Политика, 04:01
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Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию
Госмонополия РЖД значительно сократила поставки грузов в Латвию, утверждают источники Reuters в отрасли. В Риге среди возможных причин сокращения перевозок называют «спекуляцию» и ответ за позицию по «Северному потоку-2»
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Госмонополия «Российские железные дороги» (РЖД) отвечает отказом на большинство запросов на перевозку грузов из России в порты Латвии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Девять знакомых с ситуацией собеседников агентства из трех компаний рассказали, что в большинстве случаев РЖД не объясняет причины отказа перевозки грузов в Латвию, среди которых нефтепродукты, удобрения, уголь, металлы. По их словам, проблемы с заключением дополнительных контрактов начались с марта и апреля. Иногда отказ объясняется путевыми работами.

В РЖД на запрос Reuters ответили, что не вводили никаких ограничений на перевозку грузов в Латвию, а на запросы на транспортировку грузов компания отвечает в зависимости от собственной выгоды.

Несколько собеседников агентства и один местный латвийский чиновник заявили, что подозревают Россию в давлении на Латвию за критику проекта трубопровода «Северный поток-2». Однако они не предоставили прямых доказательств.

Данные внутренних железнодорожных перевозок в России, которые Reuters удалось получить от логистических фирм, указывают на почти 90% падение в поставках металлов, угля и нефтерподуктов, которые перевозятся из России в Ригу и Вентспилс. Так, в первой половине мая Россия перевезла к латвийским портам 45,7 тыс. тонн грузов, в то время как в апреле 750 тыс. тонн, а в марте 1,2 млн тонн.

Поток товаров в Латвию традиционно снижается к лету из-за оттаивания российских северных портов, однако, по утверждению источников агентства в индустрии, такое снижение поставок в Латвию нехарактерно и вызвано отказами РЖД перевозить товары.

Премьер-министр Латвии Маирс Кучинскис сообщил Reuters, что у него нет доказательств связи снижения поставок с позицией страны по «Северному потоку-2». «На данный момент мне кажется, что это спекуляции», — сказал он.

В российских МИД, Минэнерго и Минтрансе не ответили на запрос агентства.

«Северный поток-2», который будет строить компания Nord Stream AG-2, пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, его длина составит 1200 км. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа через Украину. Маршрут пройдет вдоль газопровода «Северный поток».

Изначально проект, оцениваемый в €9,5 млрд, должен был финансироваться «Газпромом» и европейскими компаниями — участниками проекта: Shell, Uniper, Wintershall, Engie и OMV. Но в июле 2016 года польский антимонопольный регулятор не разрешил западным компаниям войти в проект, и схему финансирования пришлось изменить.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Латвия , РЖД
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