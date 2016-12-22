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СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией»
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Павел Казарновский
СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией»

Дональд Трамп

Фото: Carlo Allegri / Reuters
Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет представлять его интересы в расследовании о возможных связях его предвыборной кампании с Россией. Ранее в Сенате спецпрокурором по этому делу назначили бывшего главу ФБР Роберта Мюллера

Президент США Дональд Трамп нанял частного нью-йоркского адвоката Марка Касовица, который будет защищать его в расследовании о возможных связях предвыборной кампании Трампа с Россией, которое будет вести бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Об «узнал» телеканал FOX, говорится в материале на сайте телеканала.

Касовиц и основанная имя компания Kasowitz, Benson, Torres LLP уже неоднократно защищала интересы Трампа, в том числе по сделкам с недвижимостью, разводу и обвинениям в мошенничестве в Trump University.

«Адвокат известен своим жестким стилем ведения судебных тяжб и перепалками с журналистами, которые критиковали Трампа», — говорится в материале телеканала. Касовиц, например, безуспешно защищал Трампа в разбирательстве с журналистами, которые ссылаясь на источник, писали, что Трамп на самом деле не миллиардер. Кроме того, адвокат требовал от газеты The New York Times исправлений и опровержений за критическое освещение кампании Трампа в 2016 году.

По данным телеканала ABC, Дональд Трамп собирается нанять Касовица своим частным адвокатом по делу о возможных связях с Россией. Об этом ABC рассказали источник близкий к адвокату и собеседник, знакомый с решением Трампа.

Представители Касовица и Белого дома не прокомментировали эту информацию.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Трамп и его советники занялись поиском адвоката для «российского дела». По данным газеты, речь шла о нескольких претендентах, среди которых были Марк Касовиц, Роберт Джайфр, Рид Вайнгартен и Теодор Олсон. При этом WP отмечал, что Трамп хочет нанять команду юристов, а не одного человека.

Ранее, 17 мая, министерство юстиции США назначило бывшего главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками. В США предполагают, что за атакой на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон стоят российские хакеры. Утечки, последовавшие за кибератакой, повлияли на выборы, уверены в Сенате.

Россия и Трамп неоднократно заявляли об отсутствии контактов, которые могли бы повлиять на исход голосования американских избирателей.
  

Теги
США, адвокат, Дональд Трамп
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