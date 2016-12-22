СБУ объяснило рассылку сообщения о раскрытии покушения на Порошенко

Сообщение о том, что спецслужбы раскрыли подготовку покушения на Петра Порошенко, было разослано в результате хакерской атаки, заявили в СБУ. В письме говорилось, что президента Украины собирались убить в минувшие выходные

Петр Порошенко (слева) в Авдеевке (Фото: Николай Лазаренко / ИнА «Украинское фото»)

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что разосланное «от имени пресс-центра СБУ» сообщение о раскрытии подготовки покушения на Порошенко не соответствует действительности, сообщает украинский телеканал ТСН. По ее словам, подобной информации у спецслужбы не было.

Гитлянская предположила, что почта пресс-центра СБУ могла быть взломана в результате хакерской атаки, после чего и пошла рассылка.

Информация о подготовке покушения на Порошенко появилась в украинских СМИ днем 23 октября. От имени пресс-центра СБУ сообщалось, что группа лиц намеревалась убить украинского президента во время его поездки в Авдеевку в минувшие выходные. Преступники якобы были вооружены снайперской винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом Макарова и целым набором гранат.

Указывалось, что двое членов группировки были убиты, а в результате установления их личностей выяснилось, что они участвовали в беспорядках в Киеве.

В конце августа СБУ сообщила о том, что расследует подготовку двух покушений на Порошенко. При этом в спецслужбах не объяснили, когда именно происходили эти инциденты.

22 августа во время визита Порошенко в Харьковскую область правоохранительные органы получили сигнал о подготовке покушения на президента в городе Изюм. О спланированном нападении тогда сообщил позвонивший по телефону аноним.