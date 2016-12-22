Думские единороссы зададут министрам вопросы от региональных депутатов

Думские единороссы будут задавать вопросы министрам во время их отчета в Госдуме от своих коллег из регионов. Так новый глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов хочет «удержать свой авторитет» в регионах, отмечают эксперты.

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Думская фракция «Единая Россия» будет задавать министрам, выступающим в Госдуме на «правительственных часах», вопросы от депутатов-единороссов из региональных парламентов. Об этом РБК рассказал руководитель фракции единороссов в Думе, вице-спикер Сергей Неверов.

По его словам, один из трех устных вопросов фракции министрам, отчитывающимся на пленарном заседании о своей деятельности, обязательно будет от коллег из региональных парламентов с указанием региона. По словам Неверова, для регионов это возможность получить ответы на вопросы по волнующей теме напрямую у министра. «Правительственные часы» проходят два раза в месяц.

Это не единственная инициатива Неверова на посту главу фракции, которая касается регионов. Ранее Неверов, избранный руководителем фракции 9 октября, заявил о создании должности своего зама, который будет заниматься взаимодействием с фракциями единороссов в региональных парламентах. По его словам, «тесное взаимодействие с региональными парламентами является одним из приоритетов» работы думской фракции. Он также анонсировал форум с депутатами региональных парламентов в 2018 году. У «Единой России» в 85 региональных парламентах работает свыше 3 тыс. депутатов, отмечал вице-спикер.

На посту руководителя фракции Неверов 9 октября сменил Владимира Васильева, назначенного врио главы Дагестана. Из-за новой должности Неверов был вынужден покинуть пост секретаря генсовета «Единой России», который занял бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Уход Неверова, который считается «человеком Володина» (спикера Госдумы, а до этого — первого замглавы администрации президента), из генсовета партии и приход Турчака на его место означают потерю Володиным контроля над «Единой Россией», объясняли РБК эксперты.

При Васильеве действовал совет глав фракций региональных парламентов, рассказал РБК источник во фракции «Единой России». «Совет собирался для выработки позиций по каким-то резонансным вопросам, а в основном работа строилась на двустороннем взаимодействии по темам, интересующим тот или иной регион», — отметил собеседник.

В оппозиционных фракциях заявляют, что давно уже «тесно взаимодействуют» со своими региональными депутатами. В «Справедливой России» есть палата депутатов, куда входят депутаты партии всех уровней, на этой площадке рождаются многие законопроекты партии, рассказал РБК справоросс Михаил Емельянов. По словам коммуниста Валерия Рашкина, КПРФ как минимум раз в год проводит съезд своих депутатов всех уровней.

Инициатива Неверова по вопросам министрам — это флешмоб, а не настоящая работа с региональными фракциями, считает Рашкин. «Важно не кто задаст вопрос, а каков его итог. Депутаты Госдумы получают от министров, как правило, чушь в ответ. Кроме того, единороссы в своих вопросах подыгрывают министрам, так как они в одной команде», — сказал он.

Законотворческая роль региональных парламентов весьма невелика, а вопросы их депутатов министрам будут работать на их авторитет, отмечает политолог Константин Калачев. Неверов, который дает возможность региональным парламентариям через него вести диалог с министрами, повышает свою политическую капитализацию, говорит эксперт. По его словам, Неверову важно удержать свой авторитет в новой роли. Будучи секретарем генсовета, он занимался выборами, партийными списками, знает каждого депутата, региональную проблематику, пояснял Калачев.

Активизация работы с фракциями в региональных парламентах — это попытка компенсировать потерю контроля над «Единой Россией» со стороны Володина, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Но аппаратно это ему ничего не даст, так как в региональных отделениях партии всем управляет генсовет, который отвечает за бюджет и кадровую политику, поясняет политолог. «Это просто дискуссионный формат взаимодействия, который не даст аппаратного веса и реальных полномочий по управлению партией», — говорит эксперт.