Медведев поддержал проект об оплате ЖКХ в обход управляющих компаний

Законопроект, который разрешит жителям многоквартирных домов оплачивать коммунальные услуги напрямую поставщикам, минуя управляющие компании, был разработан правительством

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству на ближайшем заседании внести на обсуждение законопроект, который позволит гражданам перечислять оплату за коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам, минуя управляющие компании (УК). Такое поручение он дал на встрече с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

Как сообщил Медведеву зампред кабмина Дмитрий Козак, законопроект, который предусматривает возможность прямого перечисления всех средств от потребителя ресурсоснабжающим организациям, уже подготовлен. Цель документа — «чтобы управляющие компании не могли просто распоряжаться, не могли прикасаться к этим деньгам», уточнил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер эту идею поддержал и заявил, что ее необходимо «продвигать», потому что «в ряде случаев» посредничество управляющих компаний «излишне абсолютно».

«Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? Подготовьте окончательно [проект закона] к внесению на заседание правительства», — обратился к Козаку премьер.

Кроме того, глава кабмина поручил провести проверки по всем случаям финансовых нарушений со стороны УК, уточняет «Интерфакс». Медведев подчеркнул, что необходимо разбираться с проблемой задолженности за услуги, оказанные в предыдущем сезоне.

«Нужно обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения», — подчеркнул премьер-министр. Он также добавил, что на такие случаи нужно реагировать «как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия».

Сейчас в Госдуме разрабатывается документ, призванный установить систему штрафов за ошибки, допущенные УК в платежных документах. За некорректно начисленные платежи за услуги ЖКХ управляющие компании будут штрафовать на 50% от суммы счета, заявляла председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Кроме того, в Думе предложили ввести штрафы до 350 тыс. руб. для недобросовестных управленцев многоквартирными домами.