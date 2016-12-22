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Путин назначил Лаврову нового заместителя
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Путин назначил Лаврову нового заместителя
Политика, 14:08
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Путин назначил Лаврову нового заместителя
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел. Вместо Алексея Мешкова замом Сергея Лаврова стал Александр Панкин, экс-директор департамента международных организаций МИДа
Александр Панкин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Владимир Путин назначил Александра Панкина заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23 октября и вступает в силу со дня подписания.

«Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Другим указом президент освободил замглавы МИДа Алексея Мешкова от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Александр Панкин родился в 1963 году, окончил МГИМО МИД СССР в 1985-м, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. С того же времени работал в системе МИДа в России и за рубежом. Владеет английским и венгерским языками.

До этого назначения Панкин занимал должность директора департамента международных организаций МИДа. В 2010–2014 годах — первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.

Мешков во время работы на посту замглавы МИДа курировал вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

Позже на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента о назначении Алексея Мешкова послом России во Франции. Отдельным документом он также назначен послом в княжестве Монако.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , МИД , Алексей Мешков , Александр Панкин
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