Путин назначил Лаврову нового заместителя

Владимир Путин назначил Александра Панкина заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23 октября и вступает в силу со дня подписания.
«Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.
Другим указом президент освободил замглавы МИДа Алексея Мешкова от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Александр Панкин родился в 1963 году, окончил МГИМО МИД СССР в 1985-м, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. С того же времени работал в системе МИДа в России и за рубежом. Владеет английским и венгерским языками.
До этого назначения Панкин занимал должность директора департамента международных организаций МИДа. В 2010–2014 годах — первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.
Мешков во время работы на посту замглавы МИДа курировал вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.
Позже на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента о назначении Алексея Мешкова послом России во Франции. Отдельным документом он также назначен послом в княжестве Монако.