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Мурманский губернатор пожаловалась на травлю со стороны силовиков
Политика, 12:58
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Мурманский губернатор пожаловалась на травлю со стороны силовиков
По словам Марины Ковтун, в администрации Мурманской области ощущают беспрецедентное давление со стороны правоохранительных органов, но в отставку она не собирается
Марина Ковтун (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила на прошедшем в администрации региона брифинге, что не собирается подавать в отставку, несмотря на «серьезное давление», оказываемое на нее правоохранительными органами, сообщает издание «Мурманский вестник».

Напомнив журналистам об аресте ее бывшего заместителя Игоря Бабенко (2 октября покинул свой пост вместе с руководителем аппарата правительства региона Светланой Поверичевой, 19 октября был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в растрате, а 20 октября по решению суда взят под стражу), Ковтун заявила, что до решения суда никто не может «выносить вердикты» о чьей-либо виновности.

При этом губернатор отметила, что и она сама, и все правительство региона испытывают серьезное давление со стороны правоохранительных органов, которое выражается в том числе в массированных проверках и других «акциях устрашения».

«Используется следующая технология: в «карманные» блоги «сливается» информация, густо замешанная на лжи и приправленная якобы документами служебного пользования. Эти псевдосенсации муссируются в блогосфере, на новостных сайтах и прочей около медийной среде, а затем становятся поводом к проведению проверок по названным там фактам. И никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Как говорится, «ложечки нашлись, а осадочек остался», — заявила Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что правоохранительные органы избирательно реагируют на публикации в желтой прессе, игнорируя материалы, не связанные с представителями исполнительной власти региона.

«Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать действующую власть и вынудить меня покинуть пост главы региона. Этого не будет!» — заявила Ковтун.

Она особо отметила, что связывает «беспрецедентное давление» на себя с проводимой ею борьбой за наведение порядка на рынке топливно-энергетического комплекса и «принципиальной позицией» по вопросу приватизации имущества на территории Мурманска. По ее словам, она не оставит действия оппонентов без ответа и обратится за поддержкой к руководству страны.

«Я не буду сидеть сложа руки и непременно доведу свою позицию до высшего руководства правоохранительных органов и страны. Такие возможности у меня есть», — заверила Ковтун.

В конце сентября после начала массовой ротации губернаторов агентство FlashNord со ссылкой на источники в «Единой России» сообщало, что Ковтун может покинуть пост главы администрации Мурманской области. Возможной сменщицей губернатора агентство называло вице-спикера Госдумы Ирину Яровую, однако представитель Яровой эти слухи опровергла.

Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов
Политика

В конце сентября-начале октября Путин подписал указы об отставке глав 11 регионов России. Свои посты по собственному желанию покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последним 12 октября в отставку ушел губернатор Псковской области Андрей Турчак.
 

Автор: Евгений Калюков.
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