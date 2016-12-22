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Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов
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Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов
Отставки губернаторов, 11:30
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Путин примет одиннадцать уволенных им губернаторов
Знакомый с подготовкой встречи источник сообщил, что глава государства намерен выразить свое уважение отставным руководителям регионов. Возможно, что речь пойдет и о будущем отставников
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретится с одиннадцатью экс-губернаторами, покинувшими свои посты осенью 2017 года, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Информацию о предстоящей встрече, которая может состояться уже 31 октября, подтвердил каналу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным источника «Дождя», в ходе встречи с отставными главами регионов Путин намерен выразить им свое уважение, а кроме того, «может сказать, что их опыт будет востребован в будущем».

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В конце сентября-начале октября Путин подписал указы об отставке глав одиннадцати регионов России. Свои посты по собственному желанию покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Последним 12 октября в отставку ушел губернатор Псковской области Андрей Турчак. Ранее источники РБК в Кремле прогнозировали отставку примерно десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

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Часть оставивших свои посты губернаторов уже получили новые должности. Так, Турчак стал и.о. главы генерального совета «Единой России», Абдулатипова Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам сотрудничества со странами Каспия, а Меркушкина — спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Объясняя массовую ротацию губернаторов, Путин 19 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что она направлена на то, чтобы создать «новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей».

При этом президент подчеркнул, что отставка сама по себе не означает, что он недоволен работой уходящих губернаторов.

«Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали. Я им очень благодарен за их работу, за их результаты. Но время идет, жизнь идет своим чередом. Это естественный процесс», — заявил тогда Путин.

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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Путин , отставки губернаторов
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