Минтруд опроверг планы повысить минимальный трудовой стаж

Никакие изменения в пенсионной системе не обсуждаются, заявили в Минтруде. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти склонны повысить минимальный порог трудового стажа для получения пенсии по старости

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

​Министерство труда и социальной защиты опровергло информацию о разработке планов повышения порога минимального трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает «Интерфакс».

​«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — заявила пресс-секретарь главы министерства Мария Исянова.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что такие планы обсуждают администрация президента и правительство. Собеседники издания рассказали, что идея повышения пенсионного возраста непопулярна у населения, поэтому власти склоняются к увеличению необходимого для получения пенсии по старости трудового стажа.

По мнению одного из источников газеты, эта мера будет стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд (ПФР) и в целом оздоровит экономику страны.​

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, пенсионный возраст может быть повышен только при условии роста уровня самих пенсий и улучшения качества медицинских услуг.

Пенсионную реформу, завязанную на так называемый страховой стаж, провели на Украине. По новому закону пенсионный возраст не повысился (60 лет для мужчин и женщин), но появились требования к стажу. Если человек официально проработал 25 лет, он сможет выйти на пенсию в 60 лет, если же его стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсионный возраст повышается до 63 лет, а если меньше 15 лет, то пенсия будет назначена только в 65 лет.

При этом после 2018 года порог минимального страхового стажа будет ежегодно повышаться, и к 2028 году он достигнет максимальной отметки — 35 лет страхового стажа. Тем, кто не будет соответствовать критериям закона, вместо пенсии будет назначаться государственная социальная помощь. К тому же недостающий страховой стаж можно будет купить по установленной правительством цене.