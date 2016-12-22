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«Ведомости» узнали о планах властей повысить минимальный трудовой стаж
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«Ведомости» узнали о планах властей повысить минимальный трудовой стаж
Политика, 01:58
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«Ведомости» узнали о планах властей повысить минимальный трудовой стаж
В правительстве могут отказаться от непопулярной идеи повышения пенсионного возраста в пользу увеличения минимального трудового стажа, который бы давал гражданину право на пенсию по старости, узнали «Ведомости»
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Администрация президента и правительство нашли альтернативу непопулярной идее повышения пенсионного возраста и в настоящее время обсуждают идею увеличения порога минимального трудового стажа, который бы дал гражданину право на получение пенсии по старости. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По словам собеседников, резкое повышение пенсионного возраста не найдет положительного отклика у общества и не даст сразу необходимого эффекта для бюджета. Повышение стажа, объясняет один из источников издания, будет стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд (ПФР) и в целом оздоровит экономику страны.​

На вопрос, заменит ли полностью новая инициатива идею повышения пенсионного возраста, собеседники «Ведомостей» не пришли к единому ответу: один источник говорит, что власти не станут повышать резко минимальный стаж, и по сути это поможет затянуть пенсионную реформу, которая в итоге все равно повысит в будущем пенсионный возраст россиян. Другой источник настаивает, что увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии будет способно заменить повышение пенсионного возраста.

Федеральный чиновник заверил изданию, что в последние два месяца совещаний по вопросам пенсионной реформы в правительстве не было, единого мнения и каких-либо принятых решений у властей нет, добавил в комментарии газете пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявила «Ведомостям», что на уровне премьер-министра никаких встреч по этому вопросу и вовсе не проводилось. В Минфине переадресовали все вопросы Минтруду, где, в свою очередь, сказали, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается.

На сколько власти могут повысить показатель минимального трудового стажа россиян, источники «Ведомостей» не уточнили.

Эксперты Центра стратегических разработок считают, что повышение стажа не решит проблему пенсионной реформы. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин подчеркивает, что в настоящее время средний трудовой стаж россиян и так значителен — 35 лет. Старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук, в свою очередь, указывает, что только повышение пенсионного возраста будет способно изменить соотношение численности плательщиков пенсионных взносов и пенсионеров. По ее мнению, эта мера позволит вдвое сократить дефицит пенсионной системы в реально выражении к 2030 году и увеличить пенсии на 30-40%.

В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин указывал, что пенсионный возраст может быть повышен только при условии роста уровня самих пенсий и улучшения качества медицинских услуг.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , пенсионная реформа , пенсионный возраст , минимальный трудовой стаж
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