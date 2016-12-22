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На выборах в Грузии правящая партия получила более половины голосов
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На выборах в Грузии правящая партия получила более половины голосов
Политика, 00:23
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На выборах в Грузии правящая партия получила более половины голосов
По предварительным итогам выборов в органы местной власти в Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает абсолютное большинство голосов. Оппозиция уже заявила о нарушениях и пообещала вывести людей на акции протеста
Каха Кукава выступает перед своими сторонниками (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

В Грузии на выборах в органы местной власти большинство голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». По предварительным данным, опубликованным на сайте ЦИК Грузии, она набрала более 55% голосов.

«Грузинская мечта» улучшила свой результат по сравнению с местными выборами 2014 года, когда она набрала около 51% голосов. Представитель партии, Каха Каладзе, по итогам выборов стал мэром столицы Грузии Тбилиси.

На втором месте оказалась бывшая партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которая набрала порядка 17% голосов. Эта партия была правящей в период президентства Саакашвили в Грузии, однако потеряла большинство в парламенте страны по итогам выборов 2012 года. На предыдущих местных выборах в 2014 году ЕНД также была на втором месте. В то же время, тогда она показала лучший результат, набрав более 22%.

На третьем месте оказалась партия «Европейская Грузия» с результатом порядка 10,5%,

Всего в Грузии работали 3644 участка. Граждане страны выбирали депутатов местных законодательных органов в четырех самоуправляемых городах и 59 муниципалитетах страны.

Партия «Единое национальное движение» уже заявила о ряде нарушений во время выборов, сообщает портал «Грузия онлайн». Так, глава избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от ЕНД Заала Удумашвили, Леван Бежашвили заявил о «беспрецедентных нарушениях» во время голосования в столице. По его словам, представители правящей партии оказывали давление на избирателей.

«Партийные представители «Грузинской мечты», находясь на территории избирательного участка, стоят над головами членов избирательных комиссий, в частности, регистраторов, как приставы, и записывают номер регистрации в избирательном списке каждого избирателя. До этого такого нарушения практически не было ни при каких выборах. Это в то же самое время является грубым нарушением принципа тайны», — заявил он. В то же время, «Грузинская мечта» все выдвинутые против нее обвинения опровергла.

Кандидат в мэры Тбилиси от партии «Европейская Грузия»​ Каха Кукава сообщил, что не исключает проведение акций протеста по итогам выборов. «Я хочу обратиться к жителям Тбилиси: будьте готовы к развитию событий по любому сценарию. Мы все должны прийти на избирательные участки после 8 часов, чтобы защитить наши голоса. Также мы должны быть готовы выйти на проспект Руставели», — обратился он к избирателям.

Партия «Грузинская мечта» была основана миллиардером Бидзиной Иванишвили в 2012 году как коалиция ряда политических движений, противостоявших ЕНД Михаила Саакашвили. В 2013 году поддержанный этой партией кандидат, Георгий Маргвелашвили, был избран президентом страны.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Грузия , Выборы , «Грузинская мечта»
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