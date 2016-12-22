Выгодный протест: почему продолжается акция Саакашвили в Киеве

Полиция не будет разгонять акцию Михаила Саакашвили, пообещал руководитель украинского МВД Арсен Аваков. Митинг, который должен продлиться до 7 ноября, играет на руку властям, объясняют эксперты

Акция Саакашвили в Киеве. 22 октября 2017 года (Фото: Stephan Franko / EPA-EFE)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в понедельник, 23 октября, пообещал не разгонять акцию протеста у здания украинского парламента и обязался обеспечить безопасность ее участников. Днем ранее во время проведения митинга произошла потасовка между участниками и полицией, которая применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорвать оцепление, чтобы разблокировать грузовик со звуковой аппаратурой, которую полицейские не пропустили (из-за чего акция проходила без звукового усиления), сообщал «Интерфакс-Украина». Протест и организованный у стен парламента палаточный лагерь сохранятся по меньшей мере до 7 ноября, когда возобновится работа украинского парламента, объявил 22 октября Саакашвили (23 октября парламент ушел на перерыв для работы в регионах, комитетах и фракциях).

Протестная повестка

Акция протеста у стен украинского парламента началась 17 октября, через месяц, после того как бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, прорвался через украинскую границу и вернулся в страну. Еще до возвращения политик обещал, что его политическое движение «Рух новых сил» и соратники проведут серию митингов против коррупции, в которой обвиняют президента Украины Петра Порошенко и его окружение — Саакашвили называет это мероприятие «вече».

Порошенко в тандеме с олигархом Ринатом Ахметовым якобы создали подставную систему закупки угля, выдавая покупаемый у ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республики) уголь за иностранный, назвал одну из претензий к президенту с трибуны митинга 22 октября депутат президентской партии Сергей Лещенко. Его слушали несколько сотен человек. Воскресная акция стала одной из самых малочисленных с начала протеста.

Больше всего человек приняли участие в первом дне протеста. 17 октября, по данным организаторов, на митинг пришли 4–5 тыс. человек. Под лозунгом «За большую политическую реформу» они потребовали от депутатов парламента принять законы, которые создадут антикоррупционный суд, утвердят новое законодательство по проведению выборов (по открытым спискам) и отменят депутатскую неприкосновенность. Дискуссии по всем трем вопросам начались еще до избрания Порошенко президентом в 2014 году. Он неоднократно говорил о поддержке этих инициатив, однако до принятия дело так и не дошло.

Во вторник, когда началось вече, Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, однако не сразу с даты принятия закона, а только с 2020 года (когда заработает парламент следующего созыва, выборы которого должны пройти осенью 2019 года). Оппозиция в парламенте в ответ внесла свой собственный вариант законопроекта, в итоге депутаты решили оба документа отправить на рассмотрение Конституционного суда.

19 октября парламент рассмотрел три законопроекта по проведению выборов, но ни один не набрал необходимого количества голосов для принятия за основу, сообщила пресс-служба Верховной рады. Создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда по работе с Украиной. В 2016 году парламент принял закон, который предусматривает создание суда, но только по инициативе президента. 20 октября Порошенко сказал, что намерен вместе с депутатами подготовить законопроект и считает, что он может быть окончательно принят до конца года.

За время акции Саакашвили также представил план реформы Украины за пять недель (начать нужно с принятия закона об импичменте президента), предложил ликвидировать Национальную гвардию и Службу безопасности Украины.

Михаил Саакашвили. 22 октября 2017 года (Фото: Stephan Franko / EPA-EFE)

Соратники по протесту

В первые дни активное участие в акции, получившей в украинских СМИ название «Михо-майдан», принимали оппозиционные партии «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового, националистическая «Свобода», партия «Гражданская позиция», несколько депутатов президентского «Блока Петра Порошенко», бойцы националистических батальонов и члены общественных организаций. В четверг, 19 октября, «Батькивщина» и большинство других участников заявили, что от поддержки акции не отказываются, но отзывают активистов с улицы. Из известных украинских политиков в акции продолжают участие депутаты «Самопомощи» Сергей Соболев и бывший комбат Семен Семенченко. 23 октября на улице Грушевского и в Мариинском парке киевский корреспондент «РИА Новости» наблюдал несколько десятков палаток, сколько людей в них находилось постоянно —​ неизвестно.

​Партии, принимающие участие в протесте, заинтересованы в проведении досрочных выборов в Раду, говорит замдиректора российского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. По плану, выборы президента, а потом парламента Украины должны пройти в 2019 году. Для оппонентов Порошенко принципиально, чтобы парламентские выборы прошли до президентских, говорит Игнатов. Досрочные выборы в Раду не предвещают успеха Порошенко, а на волне успешных выборов в Раду оппозиция рассчитывает снести его самого на президентских выборах, говорит эксперт.

Досрочные выборы возможны в случае развала правительственной коалиции или признания работы правительства неудовлетворительной. Сейчас коалицию составляют «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка, по важным для власти решениям ее позиции нередко поддерживают депутаты Радикальной партии Олега Ляшко.

Если бы выборы прошли в ближайшее время, наибольшее число голосов получил бы «Блок Петра Порошенко» — 13,6% голосов, показал опубликованный 23 октября опрос украинского социологического Центра Разумкова. Второй по популярности у потенциальных избирателей является «Батькивщина» (10,0%), за «Гражданскую позицию» готовы голосовать 8,9%, за «Оппозиционный блок» — 8,6%. В парламент также могут пройти Радикальная партия Олега Ляшко и «Самопомощь». Другие политические силы, в том числе нынешний партнер Порошенко по коалиции «Народный фронт» и партия Саакашвили, в парламент бы не прошли.

Порошенко и его соратники по правящей коалиции не допустят досрочных выборов, уверен старший аналитик украинского Международного центра политических исследований Анатолий Октисюк.

В проведении Саакашвили Майдана заинтересованы многие силы, объясняет Октисюк: Саакашвили он нужен для собственной популяризации, оппозиции — для давления на власть, власти — для дискредитации оппозиции. Поддержку протесту оказывает олигарх Игорь Коломойский, который известен тем, что поддерживает «Самопомощь». Бизнесмен был заинтересован в обострении ситуации и демонстрации власти своих возможностей в преддверии начала распродажи его активов, говорит Октисюк. В октябре началась распродажа активов Приватбанка, который ранее принадлежал Коломойскому.

На разгон Майдана министра Аваков не пошел, чтобы показать Порошенко свою силу, уверен Октисюк. Если бы были пострадавшие при разгоне, это вывело бы Майдан на новый уровень, называет еще одну причину директор украинского Центра глобальных стратегий Вадим Карасев.

23 октября Аваков заявил, что митинг финансово поддерживает Владимир Олейник, экс-депутат партии бежавшего президента Виктора Янукович. Эта версия выгодна власти и ослабляет доверие населения к протестующим, говорит Октисюк.

Карасев обращает внимание на то, что митинг Саакашвили выгоден власти, так как экс-президент Грузии отбирает популярность у Тимошенко и разобщает оппозицию. Именно поэтому власти не будут высылать Саакашвили, как грозились это сделать, уверены украинские эксперты. Вернувшись на Украину, э​кс-президент Грузии оспорил в украинском суде указ Порошенко о лишении его гражданства. Протесты оппозиции, большая часть которой выступает против минских соглашений, также выгодны нынешнему президенту Украины лично: теперь всякий увидит, что вместо него к власти могут прийти радикалы, которые откажутся от всех обязательств и породят хаос, говорит Игнатов.