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Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб.
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Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб.
Политика, 07:00
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Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб.
Москва планирует потратить 3,3 млрд руб. на ремонт и реставрацию фонтанов ВДНХ. Ранее здание ресторана Золотой колос на ВДНХ арендовал владелец Volga Group Геннадий Тимченко
ВДНХ, фонтан «Дружба народов» (Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС)

Реставрация за 3,3 млрд

Московские власти планируют потратить 3,3 млрд руб. на реставрацию фонтанов на ВДНХ, подсчитал РБК.

В проекте городского бюджета на 2018–2020 годы заложены расходы на 2,8 млрд руб. по статье «Проведение капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ фонтанов на территории ВДНХ». Из них 1,3 млрд руб. планируется выделить в 2018 году и 1,5 млрд руб. — в 2019-м. В этом году уже были объявлены два тендера — на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки. На «Золотом колосе» планируется отреставрировать гранитную облицовку и мозаику, отлить новые фрагменты, на фонтанах главной аллеи — очистить и отлить новые элементы скульптур. Общая стоимость работ — 702 млн руб. Как следует из тендерной документации, около 500 млн руб. будут выделены в этом году, около 200 млн руб. — в 2018-м. Таким образом, общая стоимость реставрации фонтанов ВДНХ в 2017–2019 годах может составить 3,3 млрд руб.

Фонтан «Золотой колос» (Фото: vdnh.ru)

Подрядчик из храма в Петергофе

Подрядчик на реставрацию фонтана «Золотой колос» уже выбран. Им стала петербургская компания АО «Ренессанс — Реставрация». Она же будет выполнять авторский надзор за реставрацией 14 фонтанов главной аллеи. «Ренессанс — Реставрация» была основана в 2005 году, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». За последние три года она получила госзаказы на сумму более 4,5 млрд руб., в том числе на реставрацию московского театра «Современник», дворцовых конюшен архитектора Николая Бенуа в Петергофе и восточного флигеля подмосковной усадьбы Архангельское. В сентябре петербургские СМИ сообщали, что возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество) из-за реставрации крепости XVI века в Ленинградской области, которой занималось АО «Ренессанс —Реставрация». По версии полиции, 4 млн руб. были переведены подрядчику за невыполненные работы. В местном ГБУ «Музейное агентство» прошли обыски.

Владельцами АО «Ренессанс — Реставрация» числятся Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», Герасимов является одним из соучредителей религиозной организации «Приход Храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе. В числе других соучредителей прихода — депутат заксобрания Петербурга, бывший глава администрации и муниципального совета Петергофа Михаил Барышников. Несколько лет назад Герасимов был совладельцем ООО «Агира», ныне не действующего. Другим совладельцем «Агиры», согласно «СПАРК-Интерфаксу», выступал Игорь Равич, которому принадлежит несколько компаний, в том числе ООО «Адар». В числе совладельцев «Адара» также указан Михаил Ушивый — директор ООО «Петроградец», 70% которого принадлежат бизнесмену, бывшему владельцу казино и сети игровых автоматов «Джекпот» Михаилу Мирилашвили. Его сын Вячеслав Мирилашвили — бывший владелец 40% акций «ВКонтакте», занимает 103-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $950 млн.

В пресс-службе ВДНХ сообщили РБК, что балансодержателем 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтанов «Золотой колос», «Дружба народов» и «Каменный цветок» является ГБУ «Гормост». РБК направил запрос в пресс-службу «Гормоста».

Фонтан «Каменный цветок» (Фото: Михаил Грушин / ТАСС)

ВДНХ была передана в управление правительству Москвы в 2013 году. До этого с 1990 года объект относился к федеральной собственности и назывался ГАО «ВВЦ» (Всероссийский выставочный центр). На территории выставки были демонтированы торговые объекты, начат ремонт павильонов. Весной 2017 года стартовал второй этап масштабной реконструкции ВДНХ. Он предполагает восстановление 37 исторических павильонов, ремонт 130 км коммуникаций, благоустройство 200 га, высадку 1,8 тыс. деревьев и кустарников, очистку четырех прудов. Власти Москвы заявили, что намерены привлечь 22 млрд руб. частных инвестиций на модернизацию комплекса ВДНХ. Еще в конце 2012 года тогдашнее руководство ГАО «ВВЦ» просило у правительства России 1,4 млрд руб. на реконструкцию фонтанов.

Здание бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ арендует и отреставрирует миллиардер Геннадий Тимченко — номер четыре в российском списке Forbes, $16 млрд.

Дороже речного вокзала

Как следует из проекта бюджета, реставрация фонтанов ВДНХ может обойтись дороже реконструкции Северного речного вокзала Москвы. На реконструкцию комплекса в 2018–2020 годах планируется потратить 1,9 млрд руб. Начало работ намечено на первый квартал 2018 года, ориентировочные сроки проведения — 2–2,5 года, сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Проект предусматривает обновление фасада и интерьера здания Северного речного вокзала, реставрацию кровли, реконструкцию инженерных сетей, укрепление фундамента и проведение работ по благоустройству», — пояснили в пресс-службе. Стоимость проведения реконструкции будет определена до конца года по результатам экспертизы проектно-сметной документации, заявили в «Мосгортрансе».

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Москва , ВДНХ , реставрация
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