Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным»

Ракетный удар КНДР по США «неизбежен». Об этом на общеполитический дискуссии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, передает Reuters.
Так в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне. 17 сентября Трамп в своем Twitter назвал его «человеком-ракетой» (rocket man), а на выступлении в ООН двумя дня позднее президент США заявил, что «человек-ракета находится на самоубийственной миссии для него и для его народа».
Подобное сравнение Ли Ён Хо назвал «оскорблением высочайшего достоинства моей страны». Трамп своими словами сделал «неизбежным визит наших ракет на материковую территорию США», — заявил глава МИД КНДР. Ли Ён Хо также парировал слова Трампа о том, что действия лидера КНДР самоубийство. «Если в ходе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность», — сказал северокорейский дипломат.
Он напомнил, что ядерные силы Северной Кореи почти полностью сформированы. «Благодаря продолжительной и трудной борьбе, теперь мы, наконец, находимся в нескольких шагах от завершения создания ядерных сил стран», — сказал он.
Выступление Ли Ён Хо произошло через несколько часов после того, как стратегические бомбардировщики США пролетели у морских границ КНДР.
Кроме того, глава МИД КНДР назвал «жалкой» надежду на то, что «КНДР пошатнется или сменит курс из-за ужесточения санкций». Цель Пхненьяна «баланс сил с США». заключил он.