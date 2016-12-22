США пообещали не отменять визовые программы для роcсиян

Американский посол Джон Теффт заверил, что Штаты в условиях сокращения своего дипперсонала в России не будут отменять визовые программы для россиян. «Все программы будут продолжены», – пообещал он

Соединенные Штаты не будут сокращать свои визовые программы для россиян. Об этом заявил в интервью посол США в России Джон Теффт. Запись интервью опубликовало на своей странице в Twitte посольство США в России.

«Иногда нас спрашивают, будут ли отменены визовые программы США. Определенно нет. Все программы будут продолжены. Мы выдаем как иммиграционные визы, так и неимиграционные визы. И, как я уже сказал, мы стараемся нарастить нашу пропускную способность», — сказал он.

Теффт подчеркнул, что США делают все возможное, чтобы «увеличить количество выдаваемых виз по всем категориям, чтобы самые разные люди могли приезжать к нам: бизнесмены, студенты или туристы. «Мы хотим, чтобы как можно больше россиян посетили США, это наша политика. Мы активно работаем над популяризацией въездного туризма в США. И как это ни парадоксально, иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель — никого к себе не впускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом. Мы хотим, чтобы к нам приезжали», — отметил посол.

Теффт добавил, что в условиях сокращения дипломатического корпуса в России, сотрудники американского посольства делают все возможное, чтобы студенты, имеющие право на получение визы получили визы и смогли попастьь в Америку к началу занятий. «Мы выдали большое количество виз членам российской делегации в ООН. Мы рассматриваем много гуманитарных случаев», — подчеркнул посол.

В августе посольство США в России приостановило выдачу виз россиянам до 1 сентября в столице и на неопределенный срок в регионах. В посольстве отметили, что данное решение вызвано мерами России «по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США». В конце июля МИД России предписал американской дипмиссии в России сократить число работников до 455 человек. Кроме этого, были изъяты складские помещения американского посольства в Москве и посольскую дачу в Серебряном Бору. В МИДе объяснили эти шаги ответом на расширение Штатами антироссийских санкций.