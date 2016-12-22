Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,54 EUR Нал. 69,29 68,74 USD Бирж. 57,50 -0,40 EUR Бирж. 68,66 -0,49 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3743,78 +144,96 ММВБ 2051,63 -0,42% РТС 1123,24 +0,28% Brent 56,90 +0,80% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7310,64 +0,64%
США пообещали не отменять визовые программы для роcсиян
Лента новостей
Суд в Москве арестовал лидера «Христианского государства» 17:57, Общество Минпромторг назвал решение Fitch следствием снижения сырьевой зависимости 17:21, Экономика СМИ заявили о возврате с хлопковых полей Узбекистана педагогов и учащихся 17:21, Общество По факту ДТП в Калининградской области возбудили уголовное дело 17:21, Общество Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в штате Оахака в Мексике 16:45, Общество СКР заинтересовался задержками рейсов «ВИМ-Авиа» 16:29, Общество Пранкер Лексус рассказал о звонке в Госдеп от имени Турчинова 16:07, Политика Похороны оперного певца Соткилавы прошли в Тбилиси 15:57, Общество Российский экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру 15:57, Спорт На Рязанской ГРЭС произошел взрыв 15:46, Общество Синоптики зафиксировали первые заморозки в Подмосковье 15:19, Общество На Кубани неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии 15:05, Общество Главред «Нового Калининграда» заявил о поджоге его мотоцикла 14:56, Общество Властям Финляндии направили заявку на строительство «Северного потока-2» 14:47, Бизнес Массимо Каррера назвал трудности в работе со «Спартаком» 14:38, Спорт Более 80% нефтяных ресурсов в Дейр-эз-Зоре осталось под контролем ИГ 14:31, Политика Собчак обвинила Навального в попытке монополизировать оппозиционность 14:22, Политика Минтранс прокомментировал задержки рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово 13:45, Общество Удальцов сообщил о своем задержании в центре Москвы 13:44, Политика Сеул зафиксировал землетрясение магнитудой 3,4 в КНДР 13:11, Общество Актер Колин Ферт получил итальянский паспорт 12:50, Общество В Росавиации объяснили задержки рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово 12:32, Общество Французский министр призвал лишить членов Совбеза ООН права вето 12:30, Политика Бывший глава Бурятии назначен сенатором от республики 12:27, Политика Игры кончились: почему банкротится сеть «короля игрушек» 12:16, Свое дело МВД возбудило дело из-за попыток сорвать показ «Матильды» 12:14, Общество Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю побил мировой рекорд в фигурном катании 12:11, Спорт Лидер «Святой Руси» задержан за давление на кинотеатры из-за «Матильды» 11:49, Общество
США пообещали не отменять визовые программы для роcсиян
Политика, 18:22
0
США пообещали не отменять визовые программы для роcсиян
Американский посол Джон Теффт заверил, что Штаты в условиях сокращения своего дипперсонала в России не будут отменять визовые программы для россиян. «Все программы будут продолжены», – пообещал он

Соединенные Штаты не будут сокращать свои визовые программы для россиян. Об этом заявил в интервью посол США в России Джон Теффт. Запись интервью опубликовало на своей странице в Twitte посольство США в России.

«Иногда нас спрашивают, будут ли отменены визовые программы США. Определенно нет. Все программы будут продолжены. Мы выдаем как иммиграционные визы, так и неимиграционные визы. И, как я уже сказал, мы стараемся нарастить нашу пропускную способность», — сказал он.

Теффт подчеркнул, что США делают все возможное, чтобы «увеличить количество выдаваемых виз по всем категориям, чтобы самые разные люди могли приезжать к нам: бизнесмены, студенты или туристы. «Мы хотим, чтобы как можно больше россиян посетили США, это наша политика. Мы активно работаем над популяризацией въездного туризма в США. И как это ни парадоксально, иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель — никого к себе не впускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом. Мы хотим, чтобы к нам приезжали», — отметил посол.

США заверили в выполнении предписаний по сокращению числа дипломатов
Политика

Теффт добавил, что в условиях сокращения дипломатического корпуса в России, сотрудники американского посольства делают все возможное, чтобы студенты, имеющие право на получение визы получили визы и смогли попастьь в Америку к началу занятий. «Мы выдали большое количество виз членам российской делегации в ООН. Мы рассматриваем много гуманитарных случаев», — подчеркнул посол.

Резиденция посольства США в Серебряном Бору. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

В августе посольство США в России приостановило выдачу виз россиянам до 1 сентября в столице и на неопределенный срок в регионах. В посольстве отметили, что данное решение вызвано мерами России «по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США». В конце июля МИД России предписал американской дипмиссии в России сократить число работников до 455 человек. Кроме этого, были изъяты складские помещения американского посольства в Москве и посольскую дачу в Серебряном Бору. В МИДе объяснили эти шаги ответом на расширение Штатами антироссийских санкций.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , визы , Джон Теффт
Главное
СКР заинтересовался задержками рейсов «ВИМ-Авиа» Общество
Материалы по теме
Жителям России предложили получать американские визы в Киеве Политика
Тиллерсон поручил ужесточить правила выдачи визы США иностранцам Политика
Посольство США предложило россиянам получать визы в других странах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку