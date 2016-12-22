Французский министр призвал лишить членов Совбеза ООН права вето

Французский министр предложил изменить правило наложения вето в Совете Безопасности ООН. По его мнению, исключение надо сделать для случаев массового убийства

Жан-Батист Лемойн (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Как сообщает телекомпания RTBF, министр по европейским делам правительства Франции Жан-Батист Лемойн на встрече с членами правозащитных организаций призвал постоянных членов Совета Безопасности ООН отказаться от практики наложения вето на резолюции, связанные со случаями геноцида.

Свою позицию Лемойн объяснил тем, что неспособность ООН защитить людей от массовых убийств, военных преступлений, этнических чисток подрывает авторитет организации.

Право вето в ООН используют пять постоянных членов Совета безопасности: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Это уже не первая попытка изменить правило вето. С такой же инициативой Франция выступала в 2013 году. В частности, об этом на заседании Генеральной Ассамблеи говорил президент Франсуа Олланд. Тогда это предложение было поддержано Мексикой, а также десятками правозащитных организаций из различных стран мира.