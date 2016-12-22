В Донецке совершено покушение на министра ДНР «Ташкента»
Политика, 10:48
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В Донецке совершено покушение на министра ДНР «Ташкента»
В результате взрыва в Донецке пострадал министр самопровозглашенной Донецкой народной республики. В критическом состоянии он отправлен в больницу
Александр Тимофеев
Как сообщает «РИА Новости», в Донецке утром в субботу прогремели два взрыва. По данным источника агентства в силовых ведомствах, было совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.
В результате нападения чиновник получил ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
В пресс-службе МГБ ДНР отказались комментировать покушение на Тимофеева.
Тимофеев, известный под позывным «Саша Ташкент», в 2014 году возглавлял боевое подразделение «Оплот», воевавшее в том числе в Донецком аэропорту. После провозглашения ДНР он стал министром доходов и сборов самопровозглашенной республики, а в 2016 году стал заместителем главы правительства ДНР, курируя работы экономического блока.