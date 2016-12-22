РФС потребовал извинений от «Новых колёс» за расизм

В Донецке совершено покушение на министра ДНР «Ташкента»

Задержан подозреваемый по делу о гибели 7 человек в ДТП под Калининградом

Руководству АЛРОСЫ снизят зарплату после трагедии на руднике «Мир»

Девятка из Литл-Рока: как школьники боролись с расовой дискриминацией

В Москве ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Круг света»

В центре Донецка прогремели два взрыва

В столичном аэропорту Домодедово задержаны свыше 10 рейсов «ВИМ-Авиа»

В Греции разбился частный самолет

Венесуэла назвала нарушением международных прав введенные Канадой санкции

Китай заявил об ограничении экспорта нефтепродуктов в КНДР

СМИ сообщили о хакерских атаках России на 21 штат во время выборов в США

Бундестаг поставил под вопрос политику Меркель по мигрантам

Канада ввела санкции против Мадуро и 39 чиновников Венесуэлы

Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты

Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном вместо Обамы и Клинтона

Россия и Китай провели учения по спасению экипажа аварийной подлодки

Госкомпании сообщили об инвестициях на 4,4 трлн руб. для Дальнего Востока

Премьер Канады заявил об «условиях» для начала поставок оружия Украине

В Мексике разбился вертолет с помощью для пострадавших от землетрясения

Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit

Мужчина с мачете захватил заложников в отделении банка в штате Теннесси

Власти Калининградской области пообещали помочь семьям погибших в ДТП

В Калифорнии произошли два землетрясения магнитудой до 5,7 баллов

Порошенко отказался вводить миротворцев «по российскому сценарию»

На Южные Курилы прибыл первый чартерный рейс из Японии

Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 293 человек

Цукерберг заявил о намерении скоро продать до 75 млн акций Facebook

В Москве задержали напавшего с ножом на работника Сбербанка студента МАИ

В Пуэрто-Рико объявили эвакуацию из-за обрушения дамбы